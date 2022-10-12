Возле посольства Украины опознаны бежавшие из Крыма

Новости Украины

Западные опубликовали кадры из-под посольства Украины в Казахстане – в очереди на прием и получение украинских документов стоят несколько мужчин, сообщивших, что бежали от мобилизации из Крыма, поскольку «не считают Россию своей Родиной».

Блогер Александр Талипов опознал некоторых из беглых крымчан.

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«Спасибо за эти кадры, мы установили героев и семьи, которые они бросили в Крыму. Дилявер, Эрнест и ещё один Дилявер, вы трусы и предатели, позор на все ваши семьи. Надеюсь, ваши жёны найдут вам быстро замену, а вам в Европе советую сменить пол, женский вам больше к лицу», – написал Талипов в комментарии к ролику.

Он опубликовал данные на некоторых беглецов, из которых следует, что в Крыму они успешно занимались бизнесом и не страдали от ущемлений. В частности, Эрнест Джелялов, дающий интервью западным пропагандистам, до сих пор владеет сервисом по доставке еды в поселке Октябрьское. Также на роликах, по данным Талипова, антироссийскими заявлениями отметился Дилявер Умеров из Симферополя.

«А как получилось, что из Крыма ты свалил, а твоё заведение продолжает работать в российском Крыму и зарабатывает российские деньги, и можно прямо сейчас по номеру телефона позвонить и заказать еду? Может и бизнес с собой заберешь, а, Эрнестушка?» – пишет Талипов.

В эфире крымского телеканала «Миллет» блогер также предложил отправлять возвращающихся беглецов на передовую, чтобы они смогли в составе санитарных бригад собирать трупы жертв обстрелов ВСУ.

«Они должны будут искупить свой долг перед Родиной. Я думаю, что из таких людей нужно формировать так называемые санитарные батальоны для того, чтобы разгрузить наших военных и медиков от необходимости каждый день собирать трупы на территориях, которые обстреливает Украина. Когда люди посмотрят сами, как военные Украины, обстреливая мирные города, убивают женщин, детей, людей вообще, и будут собирать эти трупы и вывозить их, они поймут, наконец, что мы не воюем с Украиной, мы воюем с нацизмом и хотим обезопасить территории и большую часть населения наших территорий от возможной агрессии фашистской власти, которая сейчас сидит в Киеве и получает преступные приказы от Запада на агрессию в отношении своих же граждан», – заявил Талипов.

Не поддержали решение соотечественников сбежать из Крыма и ряд крымских татар.

В частности, глава госкомитета по делам национальностей Айдер Типпа назвал их заблудившимися людьми, которые при этом пользовались всеми привилегиями российских граждан:

«Одни из первых получили паспорта, социальные пакеты, материнский капитал, а сами ходили населению рассказывали другие позиции, как это было от наших якобы лидеров, которые тогда бросили родную землю и уехали извне, давали советы. Хотя самые первые они взяли паспорт в руки. Такие люди – заблудившиеся люди».

А депутат Симферопольского горсовета Гульнара Муртазаева посчитала, что беглецы самодепортировались:

«Это совершенно дикая история – добровольно покинуть свою Родину, добровольно себя депортировать… Я считаю, что это измена Родине в очень сложный период».