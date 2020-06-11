Возле российского консульства в Харькове появилось граффити о «перемоге» СБУ

11.06.2020, Киев, Максим Карпенко

В Харькове появился мурал, восхваляющий украинскую контрразведку на стене дома прямо напротив здания консульства Российской Федерации. Об этом сообщает местный портал «Вгороде», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На стене дома по улице Максимилиановской изображен двуглавый змей в коронах, которого поражает святой Георгий Победоносец, а рядом – эмблема контрразведки Украины и подпись «Помним – Побеждаем».

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Очевидно, что авторы мурала таким образом намекают на «победу» украинских контрразведчиков над Российской Федерацией, на гербе которой изображен двуглавый орел в аналогичных коронах.

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Пользователи социальных сетей, комментируя новость из Харькова, в свою очередь напоминают ставшую очевидной за шесть лет истину – любая украинская «перемога» после внимательного изучения неизбежно превращается в «зраду».