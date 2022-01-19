Возле суда над Порошенко устроили драку с полицией
В Киеве сегодня возобновляется судебный процесс над Петром Порошенко. Сторонники экс-президента подрались с полицейскими возле здания Печерского суда.
Причиной конфликта стала попытка митингующих поджечь бочки, которые они прикатили с собой, чтобы греться от огня по примеру времен Евромайдана, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Соратники Порошенко агрессивно отреагировали на попытку полиции не дать им развести открытый огонь. Правоохранители в ходе потасовки применили газовые баллончики. Отметим, что на данный момент митингующих не так много, как это было на аналогичной акции в понедельник.
Напомним, что судебный процесс начнется в 14 часов по киевскому времени.
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что полиция также мешает установить палатки возле здания суда. Она расценивает это как репрессии и покушение на свободу слова.
В стычках пострадал депутат Киевсовета от порошенковской партии экс-боевик АТО Александр Погребиський, а также оператор телеканала Прямой, входящего в пул гетмана-кондитера.
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