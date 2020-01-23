Возле здания парламента произошло самоубийство

23.01.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Примерно в 18:40 в центре Белграда возле здания парламента Сербии неизвестный человек покончил жизнь самоубийством – он застрелился на ступенях Скупщины на виду у многочисленных прохожих.

Как сообщает издание Blic, погибшему примерно 50 лет. Предполагается, что он выстрелил себе в рот из огнестрельного оружия и скончался на месте от полученных травм. В настоящее время полиция проводит расследование и выясняет все обстоятельства происшествия.

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Место происшествия оцеплено правоохранителями, работают следователи. Движение транспорта на площади не перекрыто.

Люди, которые находились недалеко от парламента, не слышали, чтобы погибший выкрикивал какие-либо требования. «Там не было никакого шума. Я только видела, как примчались полицейские машины», – рассказала женщина из магазина неподалеку.

Полиция пытается установить личность погибшего и найти свидетелей произошедшего. Тогда же можно будет говорить и о мотивах трагического ЧП. Не исключено, что инцидентом не побрезгует воспользоваться сербская прозападная оппозиция, традиционно обвиняющая власть во всех смертных грехах.