Возьмет ли Молдова российский кредит?

21.04.2020, Москва, Елена Острякова

Правительство Молдовы одобрило сегодня ратификацию кредитных соглашений с Российской Федерацией и Международным валютным фондом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готова предоставить кредит на 200 млн долларов, МВФ – на 235 млн долларов. Эти средства пойдут на погашение половины бюджетного дефицита Молдовы.

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«Кредиты от России и МВФ являются единственными источниками финансирования этого дефицита. Это означает, что мы можем платить зарплату учителям, врачам, полицейским и другим бюджетникам», – сказал премьер-министр Молдовы Ион Кику.

Несмотря на это российский кредит критикует не только проевропейская оппозиция, но и союзники президента Молдовы Игоря Додона из Демократической партии, которая была в свое время создана ныне бежавшим из страны олигархом Владом Плахотнюком.

«Игорь Додон не смог договориться о кредите с Россией в интересах своей страны. Наибольшую опасность представляют положения статьи 7, пункт 2, которые устанавливают, что если непогашенная задолженность или проценты по этой задолженности по государственному займу или по займам, предоставленным российским банкам молдавским заемщикам с согласия Республики Молдова, не будут погашены вовремя, российская сторона имеет право консолидировать всю оставшуюся сумму и требовать их срочной оплаты.

Были подписаны соглашения между Россией и Беларусью, но такие положения включены только для Республики Молдова. Почему сегодня соглашение было принято правительством в этой формуле?»- заявила лидер оппозиции Майя Санду.

Критические вопросы аналогичного содержания задали сегодня на заседании правительства и представители Демократической партии: вице-премьер по «реинтеграции» Кристина Лесник, министр обороны Александр Пынзарь и министр иностранных дел Олег Цуля.

Ион Кику назвал критику несостоятельной и призвал оппонентов внимательно прочитать текст соглашения.

«Мы можем вернуть эти деньги в случае, если они у нас есть, в любой момент, без никакой пени. Все комментарии в отношении соглашения безосновательны. Инсинуации о пене в 150% – неправда. Если прочитаете внимательно статью 7 соглашения, увидите, что речь не идет о 150%», – сказал Кику.

Решение о кредите должен одобрить молдавский парламент, в котором у социалистов Додона, демократов и проевропейцев приблизительно поровну голосов.