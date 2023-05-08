«Возьмём пример с Израиля» – в Москве требуют ликвидировать Зеленского

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Российское руководство должно перестать стесняться реакции других стран – и решиться на уничтожение точечными ударами украинского президента Владимира Зеленского и других влиятельных персон неонацистского государства.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский политический обозреватель и радиоведущий Игорь Виттель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буданов, не последний человек в Киеве, говорит: «Всюду будем убивать россиян». Да надоело это двоемыслие, шарахнуть уже по Буданову, чтобы не было его. И не только по Буданову, ещё Залужному, Зеленскому, и так далее. Я не знаю, почему [мы этого не делаем]. Видимо, считаем себя очень добрыми, не хотим быть «страной-террористом», – недоумевал он.

«Надо брать пример с Израиля – он кладёт болт на все резолюции Совета безопасности ООН и говорит: «наше право, плевать нам на вашу ООН». А мы всё никак не можем, нам кажется, что это неудобно, мы ведь сами в Совете безопасности, мы не хотим портить отношения с другими», – сказал Виттель.