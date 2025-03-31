«Возможно, даже в бассейне»: Украинская и российская делегация могли провести тайные переговоры – экс-посол Чалый

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На прошедших недавно переговорах с США в Эр-Рияде, где в одно время находились делегации России и Украины, они могли тайно встретиться.

Об этом в эфире видеоблога Liga.net заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, эта встреча без свидетелей могла состояться как за завтраком в ресторане, так даже и в бассейне отеля, где проживали члены делегаций.