Возможно наступление на Николаев и Одессу – Стешин

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Новости Украины

Наступление союзных войск на Донбассе продвигается медленно, и вероятно новым направлением станут Николаев и Одесса.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В частных разговорах есть такое мнение, что стратегически важнее отсечь Украину вообще от морей. Возможно, что дальше будет там решаться вопрос. С Запорожской АЭС ситуация запредельная. Дегенераты ее обстреливают, а виновата Россия… Я посмотрел зону заражения – треть Украины. Стратегическое направление перемещается на юг – Николаев, Одесса и выход к Приднестровью. Это кейс, который гирей висит на шее России в виде ответственности за наших людей там. Усилившиеся обстрелы Николаева можно трактовать как подготовку наступления», – сказал Стешин.

По его словам, на донбасском фронте видимых изменений нет. Пески находятся сейчас в серой зоне. Под Угледаром начал продвигаться батальон «Восток». В Марьинке сложилась крайне тяжелая ситуация.

«Наступление идет очень тяжело. Пока нет надежды, что мы в ближайшее время возьмем самое главное, что на Донбассе осталось – славянско-краматорскую группировку. Артемовск и Угледар, я думаю, будет взят. Но это четыре улицы», – сказал Стешин.