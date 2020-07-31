Возможно, онкология: Лукашенко совсем плох – политтехнолог

31.07.2020, Москва, Елена Острякова

Состояние здоровья президента Белоруссии все ухудшается.

Об этом в своем телеграм-канале написал российский политтехнолог Владислав Рогимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По информации от источника из администрации президента Белоруссии, Лукашенко со вчерашнего дня находится под наблюдением врачей в связи с осложнением после коронавируса и повышенным давлением.

Есть также информация о том, что у него при обследовании обнаружили онкологию. Поэтому последнее его публичное появление было с катетером на кисти руки и именно поэтому его уже более суток нет в эфире государственных каналов», – написал Рогимов.

Весной он вынужден был бежать из Минска, по его словам, под угрозой ареста. Как считает политтехнолог, преследования были связаны с его желанием поработать на одного из соперников Лукашенко.

О том, что с белорусским президентом не все в порядке косвенно свидетельствует тот факт, что его ежегодное обращение к народу и парламенту, назначенное на 3 августа, будет перенесено из традиционного Дома правительства во Дворец Республики, в котором работает Лукашенко. Об этом сообщает TUT.BY.

Ежегодное президентское обращение происходит позже, чем обычно – летом, а не весной.

Последнее заседание Совбеза Белоруссии Лукашенко проводил с забинтованной рукой, из бинтов торчал катетер от капельницы.

Слухи о госпитализации президента распространялись в интернете после недавнего визита в Минск российской делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Отмечали, что членом делегации был замминистра экономразвития Михаил Бабабич, которого Лукашенко в свое время «отослал» с должности посла в Минске. Его возвращение могло окончательно расшатать нервную систему президента.

Однако еще до встречи с Мишустиным и Бабичем Лукашенко не выглядел здоровым. Он с трудом спускался по лестнице на концерте «Славянский базар» в Витебске.