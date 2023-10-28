«Возможно вступление Молдовы в ЕС без Приднестровья» – почему завертелась Майя Санду

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Возможна интеграция в ЕС сначала правого берега Днестра, потом левого. Об этом президент Республики Молдова Майя Санду заявила на телеканале Vocea Basarabiei.

«Идеальный вариант — это вступление ЕС реинтегрированной страной, то есть правого и левого берегов. Если этого не произойдет, если это будет невозможно по тем или иным причинам, есть еще вариант интеграции в ЕС сначала правого берега, потом левого», — сказала президент Молдовы.

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Санду выразила надежду, что «появится такая геополитическая возможность» – вернуть ПМР под контроль Кишинева. «Пока же главная задача — сохранить стабильность на обоих берегах Днестра, чтобы не допустить втягивания страны в войну», – добавила она.

«Москва поддержала сепаратистский режим, и эта поддержка на протяжении многих лет сохраняет сепаратистский режим. Очень несправедливо, что людям с правого и левого берега Днестра мешают свободно перемещаться. Все это достойно осуждения. Нужно избавиться от этого сепаратистского режима, тогда мы сможем реинтегрировать нашу страну», — подчеркнула Санду.

Она забыла уточнить, что «сепаратистский режим» в Приднестровье поддерживается большинством жителей региона, которые не хотят связывать свою судьбу с Молдовой и её радикально-прозападным, русофобским режимом. На референдуме 17 сентября 2006 года 97% жителей Приднестровья проголосовали за независимость республики с последующим вхождением в состав Российской Федерации.

Она назвала «нефункциональным» формат приднестровского урегулирования «5+2» (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ – участники переговоров, США и ЕС – наблюдатели).

«Россия — страна-агрессор, она не может участвовать в переговорном процессе, поскольку поддерживает режим в Тирасполе», — заявила Санду.

Отвечая на вопрос о целесообразности создания нового формата переговоров, глава государства отметила, что с учетом жестокой войны в Украине в данный момент сложно говорить об этом.

Позиция Санду объясняется просто. Она сделала идею вступления в ЕС краеугольным камнем своей деятельности на посту президента. Никаких других достижений, которые она могла бы предъявить через год, у неё нет. Загвоздка, однако, в том, что ЕС не склонен принимать в свой состав страны с неурегулированными территориальными конфликтами, делая их, таким образом, внутренним делом Евросоюза.

Однако здесь на помощь Санду приходит кипрский вариант: Республика Кипр была принята в ЕС, имея на своей территории сепаратистское образование «Турецкая республика Северного Кипра». Этот вариант для Санду и её группировки может стать палочкой-выручалочкой, если удастся убедить все страны-члены ЕС принять данный сценарий.

Но в этом случае Приднестровье будет, по всей видимости, потеряно для Кишинёва навсегда. Молдавская общественность, включая оппозиционную, это тоже прекрасно понимает. Вот и приходится Санду вертеться, как змее на сковородке, мечась между славой евроинтеграторши и обвинением в государственной измене.