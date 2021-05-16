Возможности Черноморского флота уже превосходят времена могущества СССР

16.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Черноморский флот легко уничтожит любого возможного противника не только в Черном, но и в Средиземном море.

Об этом на «Соловьевских чтениях» в Севастополе заявил военный эксперт Александр Данченко, капитан II ранга запаса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Черноморский флот, вообще не выходя из баз под прикрытием континентальных ПРО и ПВО, способен уже первым залпом разгромить не только все флоты в Черном море, но и все корабли Шестого флота США, находящиеся в Средиземном море.

В Черном море мы все топим «Москитами» нашей 41-й бригады, а также «Балами», «Бастионами», «Рубежами». Черное море перекрывается многократно. Оттуда уже никто не вылезет: ни румыны, ни турки, ни болгары. Не говоря уже про американцев», – сказал Данченко.

Нынешние возможности Черноморского флота, по его словам, превосходят возможности советских времен.

«Наши возможности уже превосходят советские. Все помнят, как нам объясняли на учениях: вас все равно через пять минут после начала войны всех перетопят. Это все знали. А сейчас – нет. Мы прикрыты из Хмеймима великолепным зонтиком. Плюс континентальная ПВО в Сирии у нас стоит. Все нормально», – сказал Данченко.

Первые Соловьёвские чтения посвящены памяти исполнительного директора Института стран СНГ в Севастополе в 2005-2019 гг. контр-адмирала Владимира Евгеньевича Соловьёва.