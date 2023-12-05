Возможности российских ударных дронов серьезно выросли

Российские дроны-камикадзе стали мощнее, эффективнее и менее заметными для украинской ПВО.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал военный аналитик, директор Музея сил ПВО Юрий Кнутов.

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«Украинские военные отмечают, что наши «Герани» стали гораздо эффективнее, по сравнению с тем, что было раньше. Во-первых, они в большинстве своём стали чёрного цвета, корпуса выполнены из композитных материалов, и сами дроны теперь гораздо хуже видны на радиолокаторах. Кроме того, тёмный цвет усложняет их обнаружение в ночное время суток. Поэтому, помимо того, что локаторы их не видят, так их еще и визуально тяжело обнаружить», – сказал Кнутов в интервью «Московскому комсомольцу».

Он говорит, что боевая часть «Гераней» стала мощнее за счет увеличения грузоподъемности, которая теперь составляет примерно 50 килограмм, и объяснил, что из себя представляет термобарический боеприпас, который наводит ужас на противника.

«По-простому говоря, это вакуумный боеприпас. Взрывчатое вещество состоит из двух компонентов, которые сами по себе безопасны, но при определённых условиях они распыляются в воздухе в виде аэрозоли, смешиваются и затем происходит объемно-детонирующий взрыв, который имеет серьёзную разрушительную силу. Если действительно верить украинской информации, то эта модернизация действительно серьёзно увеличивает возможности «Гераней», – сказал эксперт.

По его мнению, эффективнее всего «Герани» применять по тыловым объектам в глубине Украины, которые не очень хорошо прикрыты ПВО.

«Объектами ударов могут быть оборонные предприятия, воинские склады, склады горюче-смазочных материалов, объекты энергетики, а также портовые объекты в той же Одессе, Николаеве. Если вести речь об Авдеевке, то там немного другая обстановка, там работают ФАБами — фугасными авиационным бомбами с управляемыми модулями планирования и коррекции», – уточнил Кнутов.

Ранее киевский военно-аналитический портал Defense Express сообщил, что впервые подтверждено использование ВС РФ дронов-камикадзе с термобарической боевой частью.

«Во время детонации термобарического боеприпаса образуется ударная волна, по которой начинают двигаться элементы термобарической смеси. Эта смесь взаимодействует с воздухом и сама с собой и образуется «облако» с температурой 2400-2600 °C, которое «живет» около одной секунды. Это «облако», в отличие от ударной волны от фугасного боэприпаса, «растекаясь» заполняет весь объем. То есть от нее невозможно спрятаться за углом» – указывает Defense Express .