Возможности Украины бить вглубь России увеличатся

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Новости Украины

Украина уже может бить вглубь территории России, и эти ее возможности будут расширяться в дальнейшем.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это происходит не потому, что Киев отвечает на что-то, а потому что он может. Он ведет войну, для него это, как они объявили, – «отечественная война», и ему не важно, что мы сказали. Он не отталкивается от каких-то наших действий, когда планирует свои нападения на территорию Российской Федерации, он делает это, исходя из своих возможностей.

А возможностей у него все больше и больше, потому что мы видим, что наносятся удары под Орлом, на 170 километров от границы, по той же нефтебазе. Мы видим, что и по Курской области бьют, и по Крыму достают беспилотниками, и морские дроны у них появляются, которыми они пытаются атаковать Севастополь пока безуспешно. Но эти возможности будут расширяться, и география этих ударов по нашей территории будет шириться, к этому надо относиться философски», – заявил Коц.