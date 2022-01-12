Возможны ли «цветные революции» в ЛДНР и Приднестровье?

Новости Украины

События в Белоруссии и Казахстане, связанные с попытками насильственного свержения власти при помощи механизмов «цветных революций» заставляют задуматься об устойчивости политических систем де-факто государств (ПМР, Абхазия, Южная Осетия, ДНР, ЛНР, НКР), существующих на территориях когда-то входивших в состав СССР.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Деннисов.

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Эта проблема становится все более актуальной, так как мы можем наблюдать, что политические вертикали ряда стран, традиционно считавшиеся устойчивыми и достаточно эффективными либо ломаются при серьезном давлении (Украина, Киргизия), либо выстаивают за счет колоссальных усилий преимущественно силового характера (Беларусь). За последние 10 лет таких примеров на постсоветском пространстве достаточно, чтобы задуматься относительно ситуации с устойчивостью систем де-факто государств и возможности применения в них механизмов «цветных революций».

На первый взгляд может показаться, что проблема применения методов «цветных революций» остро не стоит в контексте де-факто государств, особенно если ориентироваться на их официальные источники и крупнейшие медиа (понимая, что они зачастую также являются официальными источниками, в несколько иной обертке). Однако при более внимательном изучении проблемы присутствует ощущение, что механизмы «цветных революций» уже на постоянной основе проявляются в этих образованиях.

Также проблемой в изучении этой темы является стереотип, что все эти образования тотально лояльны Российской Федерации – от политических элит и силовиков до обывателей. Как следствие, бытует мнение, что даже в случаях кризисов политических систем и условных госпереворотов к власти обязательно придут пророссийские силы или, как минимум, политики, с которыми можно будет договориться Москве на приемлемых для себя условиях (зачастую это работает, так как не секрет, что Россия является основным донором для этих образований).

В условиях перманентной стратегической нестабильности и напряженных отношений между Россией и коллективным Западом, проблема дестабилизации ситуации в де-факто государствах постсоветского пространства приобретает все большее значение, за счет того, что это может быть по истине ассиметричный ответ, который мало кто ожидает.

Исходя из это попробуем вкратце рассмотреть ключевые социальные страты и возможность их использования в «цветных революциях» в де-факто государствах.

Политические элиты подобных образований начиная с возникновения де-факто государств в 90-х и нулевых годах были тотально ориентированы на Россию. Зачастую их бизнес находился в Российской Федерации или был прочно завязан на российского партнера. Дети политической элиты в этот период тотально обучались в российских вузах, а после зачастую становились российскими чиновниками. Для отдыха же использовались исключительно отечественные курорты или максимально дружеские страны.

Сейчас все изменилось. Глобализация добрела даже до «медвежьих углов» де факто-государств, и теперь мы сталкиваемся с удивительной картиной. В публичной риторике политические элиты де-факто государств продолжают оставаться полностью лояльными Российской Федерации и ценностям Русского мира, и в то же время в реальной жизни ориентируется на ценности глобального мира.

Почему достаточно часто большинство населения де-факто государств негативно относится к своим руководителям? Все очень просто, люди каждый день слушают басни о Русском мире и тут же видят обычную жизнь этих политиков, с дорогими машинами, ресторанами, поездками за рубеж… на фоне не жизни, а выживания…

При этом все яркие и значимые политики де-факто государств имели или имеют контакты с представителями западных организаций (ведь получить такой контакт для западной как бы НКО – это главный результат работы). И как следствие, за счет того, что ценности многих представителей элит и НКО совпадают, появляется возможность для манипуляций и влияния.

Самая проблемная группа в де-факто государствах, которая может стать опорой «цветной революции», — это чиновники. Чаще всего это люди с невысокой зарплатой, средним социальным статусом и без особых перспектив на изменение своей жизни к лучшему. Постоянные «сливы» чувствительной информации как раз дело рук чиновников среднего звена. Вовлечение представителей этой группы в сети западных НКО очень значительно и самое главное, что у этой группы очень развито критическое восприятие происходящего на территориях, на которых они проживают, так как они это знают изнутри.

Общественные организации в де-факто государствах, традиционно аффилированы с властью, но это совершенно не мешает им взаимодействовать с рядом зарубежных НКО со сходной тематикой деятельности. Например, что плохого во взаимодействии допустим с «Врачами без границ»? Или с организациями, выступающими за гендерное равенство? Но как мы знаем из событий на Украине, в Белоруссии, Киргизии, Армении, Казахстане – все это звенья одной цепи.

И еще одна плоскость влияния – простые обыватели, население территорий. В большинстве своем эти люди, естественно, политически и социально не активны, но в то же время крайне критически воспринимают социально расслоение общества, манкуртизм политических элит, ситуацию в регионе в целом. Эти люди не пойдут на баррикады свергать власть, но они точно так же не пойдут ее защищать.

Есть еще плоскость, связанная с силовыми структурами де-факто государств, но будучи тотально закрытыми для анализа объектами, можно полагать, что и проблем с ними не так много.

Поверхностный анализ тенденций в обществах де-факто государств приводит к выводу, что данные образования являются потенциально уязвимыми для «цветных революций» и могут быть использованы противниками России как эффективный механизм влияния.

Проблему мы поставили, теперь дело за малым, оперативно ее разрешить.