Возможный отравитель Ющенко “по просьбам трудящихся” собрался в президенты Украины

14.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Экс-глава СБУ Игорь Смешко принял решение баллотироваться в президенты Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Игорь Смешко на своей странице в Facebook написал, что готовит документы для регистрации в ЦИК. При этом он уверяет, что идет в президенты якобы по многочисленным просьбам украинцев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Дорогие друзья, решение, о котором вы просили, принято. Начал оформление документов для регистрации в ЦИК кандидатом в Президенты Украины”, – говорится в сообщении.

Смешко возглавлял Службу безопасности Украины с сентября 2003 до февраля 2005 года. Был заместителем секретаря СНБО, возглавлял главное управление разведки Минобороны. Еще раньше работал военным атташе по вопросам обороны Украины в США. В последние годы работал при Президенте Украины. Кроме того Смешко известен возможной причастностью к отравлению экс-президента Виктора Ющенко в 2004 году. Это отравление, до сих пор не раскрыто, произошло, по одной из версий, именно во время встречи Ющенко и Смешко на даче последнего.

На снимке Игорь Смешко крайний справа.