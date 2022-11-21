Возможным куратором снежных миллионов «курортной мафии» Петербурга может оказаться вице-губернатор Анатолий Повелий

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Один из самых небедных вице-губернаторов Санкт-Петербурга Анатолий Повелий, как и многие чиновники первого эшелона города, выходец из Курортного района – того самого, который по понятным причинам пользуется наибольшим доверием градоначальника Александра Беглова.

Грядущая зима грозится стать для жителей Санкт-Петербурга не менее сложной, чем минувшая. Неполную готовность к холодам и сугробам недавно признали и в городском Комитете по благоустройству.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Хотя власти Санкт-Петербурга и заявили, что учли ошибки минувшей зимы, в городе вновь не хватает как техники, так и людей для уборки снега. При этом возможным куратором снежных миллионов «курортной мафии» может оказаться вице-губернатор Анатолий Повелий.

Чиновничья карьера Анатолия Повелия началась ещё в конце 90-х годов. С 1999-го он четырежды избирался депутатом муниципального совета Зеленогорска – второго по величине муниципалитета Курортного района, а также председателем местного муниципального совета. Именно тогда Повелий получил опыт работы с Бегловым. Нынешний губернатор с 1999 по 2002 годы руководил районной администрацией. Как писали СМИ, «курортная мафия», состоящая из чиновников, связанных между собой работой в администрации и госучреждениях Курортного района, за последние пять лет установила контроль над ключевыми сферами города.

В 2009 году Повелий стал главой администрации Зеленогорска, а в 2013-м – первым заместителем руководителя администрации Курортного района.

Между тем в декабре 2014 года политик занял кресло главы Колпинского района Санкт-Петербурга. Его руководство ознаменовалось попытками захвата администрации посёлка Металлостроя. Он пожелал видеть на месте её главы Рубена Юзбашева. Сообщалось, что Повелий шантажировал всех несогласных с его выбором депутатов-бюджетников.

На администрацию Колпинского района со временем обратили внимание спецслужбы и надзорные органы. Так, с 2015 по 2017 годы Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга вскрыла свыше двухсот нарушений при формировании и исполнении бюджетов, а также серьёзные нарушения требований закона о бухгалтерском учёте. После проверки городская прокуратура вынесла Повелию представление.

В администрацию с обыском приходили и сотрудники ФСБ. Они заподозрили картельный сговор по поставке еды в детские сады и больницы. По версии следствия, соответствующие конкурсы на полмиллиарда рублей разыгрывали по предварительной договоренности. Позже чиновниками заинтересовалась и ФАС, которая сообщила о передаче дела в Колпинский районный суд. При этом уже в августе 2020 года за взяточничество задержали заместителя главы Колпинского района. Подчеркивалось, что чиновника взяли с поличным после получения 500 000 рублей.

Стоит обратить внимание, что ни одно из упомянутых уголовных дел не имело последствий для Анатолия Повелия как для главы администрации.

Повелия также критиковали в связи со снежными коллапсами, которые то и дело окутывали Санкт-Петербург минувшей зимой. Всё потому, что чиновник отчитывался об успехах, пока город утопал в снегу.

Список провалов Анатолия Повелия на посту вице-губернатора пополнила и «мусорная реформа». Однако она стала проблемой лишь для петербуржцев, но не для окружения губернатора Александра Беглова, которые пожелали на ней заработать. Только в этом году планировалось распределить около 1,1 млрд рублей за счет повышения тарифов и уничтожения конкуренции на рынке вывоза мусора. Всё это привело к тому, что уже в мае Повелия назвали вероятным кандидатом на отставку.

Чиновника также считают ответственным за грядущую реформу уборки внутриквартальных территорий. Она уже вызывает критику со стороны петербуржцев.

Сейчас же Повелий отчитывается о выполнении наполовину плана капремонта многоквартирных домов в Санкт-Петербурге, что явно расходится с действительностью.

Среди прочего, Повелию приписывают и ведение скрытого бизнеса через родственников. Это подтверждается связями владения по компаниям. В своё время доли компаний «ФРОСТ», «ИНТЕР-КАР» и «ЗВЕЗДА-ИНВЕСТ» принадлежали самому Повелию, затем его сыну – Повелию Игорю Анатольевичу, а теперь дочке – Повелий Алине Анатольевне. Вдобавок можно отследить связь Повелия с петербургским миллиардером Аркадием Фосманом и бывшим муниципальным депутатом округа «Солнечное» – Яковом Перкаль-Проворным.

Вполне закономерно, что человека с такой биографией назначили заместителем Беглова. Вероятно, даже в случае отставки с поста вице-губернатора Повелий всегда найдёт себе теплое место спецпредставителя.