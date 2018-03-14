14.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Возмущенный поляк вызвал полицию на кладбище, услышав, как тягнибоковец кричит “СУГС!”

Бандеровское приветствие «Слава Украине! Героям Слава!» стало поводом вызова полиции во время поминальных мероприятий в селе Сагринь Люблинского воеводства Польши, передает корреспондекнт “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает люблинская газета «Dzennik Wschodni».

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В составе официальной украинской делегации, приехавшей в село Сагринь, чтобы почтить убитых польской Армией Крайовой в 1944 году украинцев, вошли скандальный украинский дипломат, экс-министр иностранных дел, а ныне посол в Польше Андрей Дещица, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, представители местной власти во Львовской и Волынской областях.

Как сообщает издание, особо “отличился” на этом мероприятии первый заместитель главы Волынского облсовета огт партии “Свобода” Олександр Пирожик. Он завершил свое выступление выкриком СУГС!, заявив, что это, дескать, “традиционное украинское приветствие”. В то же время, польская газета идентифицировала это “приветствие”, как бандеровское, а значит, подпадающее под действие недавно принятого в стране “антибандеровского” закона.

Сообщается, что один из присутствовавших на мероприятии поляков расценил этот демарш однопартийца Олега Тягнибока, как героизацию лидера украинских коллаборационистов из ОУН Степана Бандеры, которая запрещена в Польше. Возмущенный поляк вызвал на кладбище полицию. Тягнибоковец, оправдываясь, заявил, что “у поляков свои герои, а у украинцев – свои. И эти герои- бандеровцы”.

Прибывшие по вызову полицейские переписали паспортные данные скандалиста-тягнибоковца и уехали. Теперь прокуратура в Гребешове должна установить, произошло ли во время поминального мероприятия в Сагрыни нарушение “антибандеровского” закона или нет.

Газета «Kronika Tygodnia» пишет о еще одном инциденте, который произошел во время поминальных мероприятий в Сагрыни. Один из присутствующих вытащил красно-черный бандеровский флаг, но тут же быстро его спрятал. Этого хватило, чтобы флаг заметили польские журналисты.

Происшествие прокомментировал на своей страничке в соцсети бывший глава пресс-службы МИД Украины времен Виктора Януковича Олег Волошин.

“Это, бесспорно, очередная веха в укреплении нашего авторитета в мировой дипломатии. Сделали очевидно провокационное мероприятие в пику полякам, решили состроить из себя ковбоев – в итоге приехала полиция и праздник закончился. Просто блеск! Только таким путём мы и нормализуем отношения с Польшей”, – написал он.