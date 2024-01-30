Возмущённый Миронов обозвал МОК сборищем недоумков

Елена Острякова.  
30.01.2024 18:56
  (Мск) , Москва
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Беспредел, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Произвол, Россия, Русофобия, Скандал, Спорт


Россия должна выйти из Международного олимпийского комитета (МОК) и других международных общественных организаций.

Так лидер партии «Справедливая России» Сергей Миронов предлагает отреагировать на дисквалификацию росийской фигуристки Камиллы Валиевой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна выйти из Международного олимпийского комитета (МОК) и других международных общественных организаций. Так...

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«Это не Международный олимпийский комитет, а сборище недоумков, людей, которые считают, что трансгендеры это самое замечательное изобретение человечества, возможно, чтобы мужчины выступали вместо женщин, а женщины непонятно, вместо кого. У нас скоро будут Игры будущего, потом Игры доброй воли. Надо выходить из всех международных организаций, в том числе, из МОК, потому что там давным-давно нет никакого спорта. Там даже политики нет, а просто безнравственность, цинизм и подлость», – сказал Миронов.

Он считает, что ни один вид спорта в мире, кроме футбола, не сможет существовать без российских спортсменов.

Напомним, российскую фигуристку Камиллу Валиеву спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года за то, что она якобы нарушила антидопинговые правила. Российскую сборную лишат командного золота в Играх в Пекине-2022.

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