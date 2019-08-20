20.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Крым, Культура, Общество, Политика, Россия, Украина
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Возмутившие националистов сестры Опанасюк представят Украину на песенном конкурсе в Сочи

Урожденные крымчанки, сестры Анна и Мария Опанасюк из дуэта Anna Maria представят Украину на конкурсе Новая волна в российском Сочи, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Дуэт Anna Maria будет представлять Украину на музыкальном конкурсе «Новая волна», который пройдет с 24 августа в России», – сказано на странице Eurovision.ua в Instagram.

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Напомним, дуэт Anna Maria стал победителем последнего национального отбора от Украины на Евровидение, состоявшегося в начале нынешнего года. Однако из-за обструкции, устроенной националистически настроенными членами жюри и руководством Минкульта и Национальной телерадиокомпании, результаты отборы были отменены. В частности, сестрам Опанасюк вменяли политически неправильный ответ на вопрос ведущего отбора “Чей Крым?” и наличие родственников в Крыму на руководящих должностях.

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