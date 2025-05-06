«Возникнет хаос, все побегут с трибун», – в укро-СМИ смакуют удар по Москве 9 мая

Вадим Москаленко.  
06.05.2025 22:20
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, День Победы, Дзен, Москва


Чтобы испортить русским Парад Победы 9 мая, достаточно будет двух-трёх прорвавших ПВО беспилотников.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский эксперт по авиации Валерий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы испортить русским Парад Победы 9 мая, достаточно будет двух-трёх прорвавших ПВО беспилотников. Об...

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«В Подмосковье – куда ни прилетит ракета или беспилотник, всюду можно найти что-то полезное для поражения. [Беспилотные атаки последних дней] можно оценить как пристрелку. Посмотреть, насколько дырявая или тщательная российская ПВО. Достаточно массированные всё-таки [атаки], сто дронов – это не одиночные беспилотники, которые поцарапали крышу на одной из кремлёвских башен.

Это уже количество, которое в состоянии нанести серьёзные повреждения. Кроме того, если удалось долететь аж до Москвы аж 19 нашим беспилотникам, то есть надежда, что 9-го, если будет принято решение сорвать русским парад, то один-два беспилотника всё-таки долетят. Этого будет достаточно для того, чтобы там возник хаос», – сказал Романенко.

«Можно нанести удар за час-два до начала парада, потому что места сосредоточения войск, которые будут проходить по Красной площади, известны. И даже появление двух-трёх беспилотников над Москвой – это уже воздушные тревоги, и это уже с трибуны все побегут», – вещал укро-эксперт.

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