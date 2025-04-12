Возня в Карпатах. Французы составили румынам 3D-карту предполагаемого места нападения России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Французское издание Le Figaro пишет, что в НАТО уже начали составлять карты на случай войны с Россией. Сообщается, что этот процесс ведется в рамках «подготовки к отражению российской агрессии на местности».

Для этого, как утверждают в НАТО, нужны точные карты, в том числе современные, в 3D-формате. Их составлением занимаются, в частности, французские военные.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Картографирование территории, как пишет издание, ведется французскими военными на границе Румынии с Молдовой и Украиной.

Издание отмечает, что еще в 2022 году, после начала российской военной операции на Украине, французская армия разместила 1000 солдат в румынском городе Чинку, к западу от Карпатских гор. С их восточной стороны находится Молдова, а южнее протекает Дунай и открывается путь на Украину.

«Для штабов Румынии и НАТО это маршрут, по которому российская армия может попытаться вторгнуться в Румынию. Союзникам нужна была обновленная информация об ожидаемом поле боя», – утверждает французский полковник Жером.

По информации газеты, военнослужащие 28-й отдельной воинской части сухопутных войск – единственного во Франции военного топографического подразделения – прибыли в Румынию для обновления карт местности еще в 2024 году.

Особое внимание военные уделили картографированию Фокшанских ворот – коридора между предгорьями Карпат и Дунаем, который, по мнению НАТО, может быть использован российской армией для наступления.

Как отметил командир подразделения полковник Гийом Шмидт, в боевых условиях войска должны быть готовы продолжать операции даже при подавлении спутниковых сигналов.

Результатом совместной работы французских военных топографов и Национального картографического агентства Румынии стала трехмерная карта местности.

«Она позволит точно определять местоположение мостов и возможных переправ», – пояснил газете румынский сержант Джоанни.

Остается добавить, что гипотетическое столкновение НАТО с ВС РФ на восточных границах Румынии возможно только в одном случае – если Россия перед этим захватит Николаев и Одессу, после чего пройдет победным маршем через всю украинскую часть Бессарабии и Молдову.

Учитывая динамику продвижения на донбасском фронте и проявленные в ходе СВО общие наступательные возможности ВС РФ, на обозримую перспективу такие предположения выглядят как фантастика. Однако французы готовятся.