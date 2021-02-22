«Возобновить подачу воды». В партии Медведчука придумали, как «вернуть Крым»

22.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Если Украина хочет восстановить контроль над Крымом, то она должна воевать в первую очередь за сердца жителей полуострова.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-заместитель начальника управления СБУ в Кировоградской области, депутат Верховной рады от ОПЗЖ Анатолий Бурмич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, Украине также не удастся как-либо приблизить возвращение полуострова, если она не будет предпринимать встречных шагов.

«Я уверен, что это имитация, полная имитация какой-либо работы по возвращению Крыма или, хотя бы, обсуждения честного. Я думаю, честно можно будет обсуждать, когда будет проведено расследование, чтобы мы видели почему [был потерян Крым]. Есть силы, которые абсолютно в этом не заинтересованы, и эти силы, к сожалению, управляют Украиной.

Мы видели «Минские договоренности», которые ратифицированы и в «нормандском формате», и Совбезом ООН. Куда мы сегодня зашли с ними? И «формула Штайнмайера» и так далее. Я думаю, то же самое будет ждать и Крымскую платформу. Если бы мы хотели вернуть Крым, надо честное, прозрачное обсуждение этой темы, нужно открыть воду и какие-то делать шаги навстречу людям, прежде всего. Начинать не с возврата территорий, а с возврата сердец крымчан, чтобы крымчане видели», – заявил Бурмич.