Возобновление авиасообщения и отмена виз: Грузию ждут новые беспорядки?

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Президент РФ Владимир Путин своим указом сегодня снял запрет на воздушные перевозки из России в Грузию, действовавшие с июня 2019 года. Также с 15 мая Россия отменит визовый режим для граждан Грузии. За исключением тех, кто приезжает в РФ «в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней, в том числе в целях получения образования», сказано в документе.

Однако из Тбилиси уже прозвучали возражения. Саакашисты успели выйти на митинг, где заявили, что сближение с Россией в условиях конфликта на Украине подрывает евроатлантический курс Грузии. Аналогичную позицию занимает и грузинский президент Саломе Зурабишвили. Госдеп США пригрозил санкциями. Теперь вопрос – устоит ли правительство, которому до того удавалось избежать присоединения к антироссийским санкциям и открытия «второго фронта». Каковы перспективы инициативы российского президента – «ПолитНавигатору» пояснил грузинский политолог Шота Апхаидзе.

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«ПолитНавигатор»: Много ли грузин воспользуются преимуществами безвизового въезда и прямыми авиарейсами в Россию? Насколько это важно?

Шота Апхаидзе: Грузия давно уже нуждается в безвизовом режиме, потому что в России достаточно крупная грузинская диаспора. И из России к нам тоже очень много приезжает туристов, многие россияне живут здесь на ПМЖ и приезжают в гости.

Например, я тоже нуждаюсь в прямых авиасообщениях и безвизовом режиме, потому что мне каждый раз приходится делать визу, и это очень трудный абсолютно сумасшедший процесс с большими финансовыми затратами. Мы нуждаемся в этом с 2008 года.

Что касается прямых авиасообщений, это будет немножко сложно. Безусловно, они нам очень нужны, но российские авиакомпании сейчас под санкциями. Как они будут осуществлять прямые рейсы в Тбилиси, я не могу себе представить технически. На грузинские авиакомпании тоже будет распространяться санкционная политика, если они будут летать в Россию. Нужно найти какой-то выход. Я думаю, он найдется.

«ПолитНавигатор»: Почему ваш президент Саломе Зурабишвили сегодня назвала решение Москвы «очередной провокацией»? Она обладает влиянием в стране?

Шота Апхаидзе: Президент не обладает серьезным влиянием. Ее заявления рассчитаны на публику, на западных хозяев. Она делает это все напоказ, потому что Запад дает методичку, и она это озвучивает.

Секта либерастров поддерживает ее в этом. Они пытаются представить дело так, что все в Грузии против безвизового режима и авиасообщения. Это бред, конечно. 80% грузин поддерживают этот процесс полностью.

«ПолитНавигатор»: Кто еще против восстановления сообщения? Возможны ли массовые протесты?

Шота Апхаидзе: Массовых протестов не будет. Будут выходить те же люди, которые выходили месяц назад когда будто бы выступали против закона об иноагентах. Выступят примерно 20 тысяч человек, максимум, 30 тысяч. Западные СМИ будут подавать это как массовые протесты. Но народ их не поддержит.

«ПолитНавигатор»: Не боится ли Грузия западных санкций за то, что возобновит авиасообщение с Россией? США уже предупредили об этом сегодня.

Шота Апхаидзе: Грузия не присоединилась в отличие от Казахстана и других постсоветских стран к антироссийским санкциям, несмотря на то, что она не входит ни в СНГ, ни в ОДКБ, ни в ЕАЭС, ни в Таможенный союз. То есть, Грузия сделала героический шаг. Думаю, выход должны найти. Руководство Грузии не побоится этого.

«ПолитНавигатор»: Сможет ли самый влиятельный бизнесмен Грузии Бидзина Иванишвили удержать ситуацию в случае ее обострения?

Шота Апхаидзе: В прошлый раз у него получилось сдержать эту ситуацию. Но суть даже не в Иванишвили, а в том, что большинство народа не разделяет мнение либерастов и западников. Так что это зависит не от одного человека.