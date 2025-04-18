Возобновление ударов по украинской энергетике не имеет смысла – Онуфриенко

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Возобновление ударов по украинским энергообъектам уже не имеет никакого смысла, по крайней мере, до следующей зимы.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил покинувший Украину политолог Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно ли нам нарастить число ударов по Украине? К тому же, мораторий на удары по энергообъектам истекает», – спросил ведущий.

«На самом деле, я бы, честно говоря, не начинал удары по инфраструктуре по объективной причине. Мы три года по ней бьем, результата не добились, а учитывая, что сейчас истек отопительный сезон и энергопотребление упало, соответственно, нам бессмысленно что-либо делать. Мы, кстати, каждый год так поступаем. Весь этот месяц у нас недостатка в целях не было вообще. Кроме энерго-инфраструктуры, у нас достаточно военных целей», – ответил Онуфриенко.

Ведущий также попросил прокомментировать удары по Кривому Рогу и Сумам, в результате которых пострадало много гражданских.