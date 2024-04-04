Возобновления помощи США не будет еще месяц-два – бежавший в Штаты рослиберал

Украине не стоит рассчитывать, что в ближайшие пару месяцев США возобновят ее поддержку.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил бывший член Координационного совета внепарламентской российской оппозиции Андрей Пионтковский, бежавший в США после публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пионтковский отметил, что республиканцы разрабатывают альтернативный законопроект, согласно которому Украина может получить такую помощь, но только в кредит. А на его принятие в лучшем случае уйдут месяц-два.

«Полгода они блокировали под лозунгом «Мы не против Украины, но надо позаботиться о нелегальных мигрантах». Сейчас этот аргумент уже надоел, износился. Новый аргумент – теперь и Трамп, и позорный был визит в Киев так называемого друга Украины, 10 раз он в Киев приезжал, всегда бил себя в грудь пяткой: «Я за Украину, против Путина». А сейчас он: «Нет, вы знаете, я посоветовался с Трампом, а Трамп считает, чтобы лучше, чтобы мы деньги вам давали в кредит, тогда американский народ это легче поддержит». Ну хорошо, нам нас..ть – кредит или не кредит, главное, чтобы были деньги, на которые шло оружие», – сказал либерал.

«Если оружия будет достаточно для победы, то благодарность человечества после этой победы десять раз оплатит все долги Украины. Но нет, не для этого же. Что значит кредит? Закона нет, нужен новый текст закона вырабатывать. Значит, еще месяц-два уйдут на выработку нового закона о выдаче в кредит. То есть, Трамп проводит, верные ему люди, все большая часть Республиканской партии, несмотря на то, что они многие искренне сочувствуют и поддерживают Украину, они теперь строятся под своего босса мафиозного», – заявил Пионтковский.