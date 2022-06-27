Возобновлено дело о геноциде крымчан фашистами, закрытое при Украинской ССР

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Новости Украины

В Симферополе прошло первое заседание Верховного Суда Крыма по гражданскому делу о зверствах нацистов на полуострове в годы Великой Отечественной войны.

Его целью является возобновление уголовного дела о геноциде советских граждан, которое было закрыто в 60-е годы прошлого века, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня на заседании были озвучены потери среди мирного населения в годы Великой Отечественной войны – 219 тысяч человек были убиты и замучены в концлагерях, еще 85 тысяч угнаны на принудительные работы в Германию. С учетом 800-тысячного населения, за годы оккупации была уничтожена практически треть населения.

«Это очень важно в свете военных преступлений оккупантов в отношении мирных жителей – населения Советского союза, – отметил директор «Центрального музея Тавриды» Андрей Мальгин. – Вторя мировая война отличается тем, что мирных жителей, не участвовавших в боевых действиях, погибло больше, чем военнослужащих. Особенность этой войны в том, что она носила черты геноцида. Если в Первую мировую мы знаем о геноциде армянского народа, то во Вторую в это дело включилась идеология и практика нацизма об уничтожении целых расовых групп».

В ходе открытого судебного заседания прокурор и представитель заинтересованного лица поддержали требования признать преступления фашистов на территории Крыма против мирных жителей, пленных и военных, преступлениями против человечества и геноцидом различных этнических групп, населявших полуостров в те годы.

На стадии исследования доказательств свои пояснения в качестве специалистов дали доктор исторических наук, профессор Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Олег Романько, член-корреспондент Академии военно-исторических наук РФ Сергей Ткаченко, доктор философии, историк-этнограф Михаил Кизилов, историк Оксана Шеремет.

В судебном заседании объявлен перерыв до 30 июня. На следующее приглашены свидетели для дачи показаний.