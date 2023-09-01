«Возомнил о себе»: Киев делает из Залужного козла отпущения

В связи с провалом наступления ВСУ Киев пытается сделать крайним главкома ВСУ Валерия Залужного.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил декан философского факультета Белорусского госуниверситета Вадим Гагин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно понимать, что контрнаступление проваливается. Ищут козла отпущения, и становится им Залужный. Ведь утечки идут не только по «Северным потокам» – на Залужного вешают всё.

Он спорит с натовскими генералами, идёт против американской стратегии, обманывает Зеленского, возомнил себя великим военачальником. Это всё вокруг Залужного. Вдруг Сырского назвали самым успешным военачальником, который был бит под Мариуполем, под Бахмутом. Раскрутка Буданова с его пиар-акциями, и отодвигание в тень Залужного», – отметил Гагин.