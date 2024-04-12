«Возомнил себя Черчиллем» – в Киеве ругают Зеленского за наплевательство на всё

Вадим Москаленко.  
12.04.2024 21:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Владимира Зеленского волнуют только его собственные рейтинги и сохранение власти, что часто идёт в разрез с интересами государства.

Об этом в эфире интернет-канала «Newsroom» заявил экс-министр соцполитики Украины Андрей Рева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимира Зеленского волнуют только его собственные рейтинги и сохранение власти, что часто идёт в...

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«Мы мыслим как люди, которые переживают за свою страну, хотят, чтобы Украина победила, чтобы мы эффективно воевали, чтобы у нас была победа. А у Зеленского совсем другой подход – Зеленскому нужна его личная победа.

Если Украина добьётся этой победы без него – для него это не победа. Он ведь себя Черчиллем считаем, а что с ним сделали британцы? После того, как война закончилась, его поблагодарили, пожали руку, и сказали: «Больше ты премьером не будешь». Для него это катастрофа», – сказал Рева.

«И потому – он рассматривает любые вещи внутри страны с точки зрения собственного рейтинга. И того, как это на нём отобразится, вырастут или упадут его акции. И очень часто его личные интересы вступают в конфликт с интересами страны.

Если военные кричат, что не хватает личного состава, нужны люди на фронте, не хватает того и другого, то президент Зеленский думает иначе. Он понимает, что люди, которые хотели воевать, они уже воюют. А теперь мобилизовать надо тех, кто устал от войны, кто искал мир в глазах Путина, кто считает, что надо перестать стрелять. Есть такие люди», – добавил экс-министр.

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