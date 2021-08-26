Возомнивший себя великим Зеленский на «дне независимости» издевался над русскими – Погребинский

В своем выступлении на праздновании 30-летия независимости Украины президент Украины Владимир Зеленский постарался унизить русских, хотя миллионы русских являются гражданами Украины, а также бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом в эфире канала заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский занимается троллингом. Он до такой степени почувствовал себя великим, что он снисходительным тоном позволяет себе, например, в перечне национальностей, которые составляют украинское гражданство, поставить впереди крымских татар и крымчаков. А русских поставил куда-то там на десятое место. Какой в этом смысл? Смысл – исключительно задеть русских, задеть Россию, задеть Путина. В этом он видит как бы своё возвеличивание.

На Украине миллионы русских, и когда он таким образом говорит о русских, он говорит – «я вас ни в грош не ставлю, вы вообще ничто, и звать вас никак. Вот я вас там поставлю после крымчаков, и вы довольствуйтесь тем, что о вас вообще вспомнили».

Ему надо было как-то унизить Януковича. Когда он перечислял бывших президентов, какой регион страны дал кого, и когда дошёл до Донбасса, то сказал «ну Донбасс….» и тут все замерли: неужели скажет «Януковича»?

Ты можешь как угодно к нему относиться, но народ его избрал, он был президентом, потом известно как он поступил – спасал свою жизнь. Но все равно он президент. Нет, он должен унизить, сказать «Донецк нам дал…»

Он также сказал, что Луганск дал нам Даля. Ты чего вообще Даля вспоминаешь? Даль русский словарь делал, русский, а не украинский. Тебе-то что до Даля?», – заключил Михаил Погребинский.