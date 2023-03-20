Возраст берёт своё: Лукашенко готовит транзит власти «без потрясений»

Лукашенко сделал то, что давно уже сделали многие его коллеги по постсоветскому пространству, и от чего он уклонялся на протяжении почти тридцати лет своего правления. Он создал партию власти.

До сих пор белорусский президент не придавал особого значения партийной жизни, и эта партийная жизнь была унылой и статичной. Было несколько крикливых, но малочисленных оппозиционных партий, несколько провластных, которые иногда даже получали несколько депутатских мандатов на выборах, но серьезного влияния на политическую жизнь Белоруссии не имели. Новые партии не регистрировались, старые де-юре продолжали существовать даже тогда, когда от них оставалось одно название. Теперь все поменяется.

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Еще в феврале белорусский министр юстиции Сергей Хоменко сказал, что после запланированной на этот год перерегистрации в республике останутся 3-4 партии. Оппозиционных не останется в принципе – новый закон прямо обязывает партии поддерживать незыблемость конституционного строя. Мелкие партии тоже уйдут в прошлое. Так что будущий политический ландшафт просматривается уже сейчас. Останутся крупные и лояльные, действующие в рамках дозволенного.

Чуть левее центра – коммунисты, чуть правее – либерал-демократы, которые такие же либералы и демократы, как российская ЛДПР. Непосредственно в центре – созданная в субботу партия «Белая Русь», которая и будет главной белорусской партией.

Какая партия будет четвертой и будет ли она – видимо, пока не решили. Но вряд ли это будет откровенно пророссийская партия – восточный вектор своей политики Лукашенко предпочитает контролировать лично, и конкуренты, даже лояльные, ему в этом не нужны. Скорее, можно ожидать появления «хороших националистов», которые будут ратовать за мову и «национальное возрождение», но при этом петь дифирамбы Бацьке. Одиозный депутат Игорь Марзалюк мог бы стать идеальной фигурой во главе такой партии, однако пока активности на этом направлении не просматривается.

«Белая Русь» – партия, хоть и новая, но ведет свою историю аж с 2004 года, когда в Гродно было зарегистрировано первое общественное объединение с таким названием. Вскоре такие «Белая Русь» появилась во всех областях, а в ноябре 2007 года все они объединились в республиканскую организацию. Примерно тогда же впервые пошли разговоры о том, что из «Белой Руси» сделают правящую партию. Несколько раз эти разговоры начинали реализовываться, но процесс всегда стопорился с самого верха. Наконец, 15 лет спустя, на реорганизацию в партию было получено «добро».

Не будучи формально партией, «Белая Русь» во многом была ей фактически. Она делала политические заявления, выдвигала и продвигала кандидатов в депутаты всех уровней, сотрудничала с политическими партиями по всему миру, включая «Единую Россию». Именно «Единая Россия» стала первой внешней партией, установившей отношения с «Белой Русью» уже в новом статусе. Секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак выступил на учредительном съезде и зачитал приветствие Медведева, в котором тот выразил надежду в том, что «Белая Русь» станет одним из ключевых партнеров его партии и пригласил ее принять участие в работе международной межпартийной группы, объединяющей представителей авторитетных политических организаций всех континентов.

Переформатирование политической системы и создание партии власти – часть стратегии Лукашенко по обеспечению мягкого транзита власти. До недавнего времени он правил Белоруссией единолично и ему не нужны были дополнительные подпорки в виде партий. Однако возраст берет свое и за последние два года Лукашенко сделал многое для того, чтобы неизбежная рано или поздно смена власти смогла пройти без больших потрясений.

Интересно, что сам белорусский президент от субботнего съезда своих сторонников дистанцировался. Его не было ни на сцене, ни среди выступавших. Участию в съезде он предпочел хоккей. 18 марта его команда обыграла на льду столичной «Олимпик-Арены» команду Гомельской области, о чем сообщает официальный сайт белорусского лидера. Из других новостей сайта за субботу – поздравления иранскому президенту Эбрахиму Раиси и личному составу внутренних войск МВД. Об учредительном съезде главной пропрезидентской партии – ни слова.

Вряд ли новая партия с самого начала станет мощным центром силы. Это не КПСС и даже не «Единая Россия». Скорее, это задел на будущее. Получив новый статус, «Белая Русь» автоматически не получит влияние, большее, чем то, которое имела, будучи республиканским общественным объединением. Об этом можно судить и по личности главы новой партии. Сенатор Олег Романов – далеко не тяжеловес белорусской политики. Руководителем «Белой Руси» он стал в июле прошлого года. С марта 2021 по июль 2022 года – был ректором университета в Полоцке, до этого – проректором университета в Гродно.

Несомненно, в выигрыше от создания новой партии оказался другой политический тяжеловес – председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова, занимающая сейчас первую строчку в списке потенциальных преемников Лукашенко.

На съезде партии она сидела в президиуме рядом с ее избранным председателем и выступила с речью, растиражированной всем белорусским официозом. Относительно молодой и не избалованный высокой властью ученый, депутат возглавляемой ею палаты и, к тому же, с полоцким следом в биографии (сама Кочанова тоже из тех краев) в роли руководителя главной пропрезидентской партии определенно упрочит ее позиции.