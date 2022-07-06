Возрождается слава ароматного Крыма

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В СССР крымская эфиромасличная отрасль давала стране валютную выручку. В каждом флаконе французских духов была капля Крыма – лавандовое, розовое, щалфейное масло шло на экспорт в страны Западной Европы, несмотря на «железный занавес».

Теперь эфироносы просят государственной поддержки. До вхождения Крыма в состав РФ такой позиции даже не было в перечне сельскохозяйственных культур, и чтобы лаванда, шалфей, роза и еще 37 эфироносных растений стали полноправными членами агропромышленного сектора ушло больше 5 лет.

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал замминистра сельского хозяйства Крыма Сергей Петелин

«Некоторое врем назад эфиромасличные культуры вошли в перечень сельхозкультур, что позволит получать помощь из федерального бюджета, – говорит Сергей Петелин. – Мы надеемся, что госпомощь начнет поступать и на эфиромасличную отрасль, потому что для достижения уровня развития в СССР нужны значительные средства».

Отмечается, что в советское время под эфироносы отводили около 10 тысяч гектаров земель, которые не годились для выращивания других культур – каменистые почвы, на склонах, с отсутствием возможности полива давали больше 120 тонн масла, которое ценилось на вес золота.

По своим ароматическим свойствам крымское лавандовое, розовое, шалфейное, фенхелевое масло не имело аналогов и пользовалось популярностью у парфюмеров. Но сейчас натуральные компоненты в парфюмерной промышленности вытеснили синтетические продукты, которые легко подстраиваются под заказчика и стоят дешевле.

Однако в арабском мире остаются поклонниками натурального, и в свете переориентации экспорта на страны Ближнего Востока производителям Крыма есть, что предложить ценителям природного естества.

«Эфиромасличная отрасль развивается только в оном субъекте Российской Федерации, и проблемы одного субъекта не столь существенны в сравнении с проблемами всего сельского хозяйства, – посетовал Петелин. – А для Крыма эти культуры позволяют вводить в севооборот земли, где ничто другое не будет расти, и даже запуск Северо-Крымского канала не повлияет на эти поля – они больше не годны ни для чего».

В ожидании пока Минсельхоз РФ признает эфиромасличную отрасль подведомственной, в бюджете Крыма ищут средства на поддержку новых посадок. Вложения на 1 гектар эфироносов составляют около 800 тысяч рублей. В полное цветение лаванда выходит на третий год и до этого времени аграриям нужно получать финансовую помощь. Республиканских 20-25 миллионов рублей хватает на 20 гектаров посадок и ухода за ними.

Но даже этого было достаточно, чтобы за несколько лет лавандовые поля в селе Тургеневка Бахчисарайского районе увеличили площадь в три раза с 80 до 240 гектаров, став объектом притяжения туристов и местом проведения фестиваля «Наша лаванда». И пусть масштаб проведения мероприятия не выходит за рамки сельского, главное – начать идти. Так делали все фермеры, которые решились возродить былую славу ароматного Крыма.