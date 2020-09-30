Возрождение Краевой рады украинцев Крыма. Слёт боевых дебилов

30.09.2020, Симферополь, Александр Ростовцев

В понедельник, 28 сентября, в Киеве собралась четвёрка интеллектуальных инвалидов, чтобы бросить вызов Москве и объявить о «возобновлении деятельности» «Краевой рады украинцев Крыма».

Коллективчик вышиваночных «крымских побратимов» подобрался – одиознее и тупее не придумаешь: «историк и координатор «Крымской гуманитарной платформы» Иванец, глава общественной организации «Еромайдан-Крым» Мокренюк, а также «коренной крымчанин» из галичанского села Тухля по фамилии Щекун, некогда издававший украинизаторский помойный листок «Крымская светлица».

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Щекун, Иванец, Мокренюк

На усиление к троице боевых дебилов был прислан мощный старик, украинский «вчэный», «председатель Крымского филиала Научного общества им. Шевченко», «акадэмик УЕАН» (в середине аббревиатуры явно пропущена буква «Б») Петро Вольвач.

До поры, до времени, акадэмик-уе(б)ан в гордом одиночестве создавал видимость массовки, почтившей своим посещением мероприятие, чтобы в нужный момент зажечь с трибуны совсем уже пустой актовый зал, придав тем самым происходящему недостающую нотку искромётного маразма.

дедушка Вольвач – единственный слушатель декларации о возобновлении деятельности КРУК

Возрожденная «Краевая рада украинцев Крыма» (КРУК) в лице «историка» Иванца зачитала список поставленных перед организацией целей и задач, из которого следовало, что «раде» будет проще установить контакт с духами Бандеры и Выговского через электрическую розетку, чем осуществить задуманное.

Чего же хотят удравшие из Крыма «свидомые» лишенцы?

Защиты прав, свобод и интересов украинцев Крыма.

Укрепления их национальной идентичности.

Развития государственного языка, украинской культуры, украинского информационного пространства на территории Крымского полуострова.

Укрепления и утверждения государственности Украины.

Содействия восстановлению территориальной целостности Украины.

Лоббирования в органах власти Украины и иностранных государств, международных организациях мероприятий по восстановлению действия международного права в Крыму.

Четыре дебила – это сила!

Следует заметить, что, для облегчения восприятия из текста были удалены идиотские заклинания, вроде «этноцид» и «лингвоцид», «российская оккупация», «ущемление прав», «колонизаторская политика РФ», «Крым – цэ Украина», «российско-украинская война» и тому подобный сок обжатого шароварами мозга.

Больше всех на эту тему надрывался тухляцкий бандеризатор Щекун, «жертва российских репрессий», выброшенный пинком за Перекоп в самом начале Крымской весны за активную подрывную деятельность, но так и не угомонившийся.

дела минувшие. 2012 год, Щекун на запрещённом митинге под стенами российского консульства в Симферополе выступает против закона Кивалова – Колесниченко

Не следует удивляться, что «Краевая рада» самостоятельно взвалила на свои щуплые плечи заботу об украинской общине Крыма, хотя её об этом на полуострове никто не просил.

Выступающие радетели вооружились доводом, известным как «факт существования беспроводной связи у неандертальцев», ибо «в их пещерах не было обнаружено проводов».

Соответственно, «живущие в Крыму украинцы не попросят нас о помощи, но мы-то лучше их знаем…».

Если отбросить кривляния и словесную шелуху, «цели и задачи» актива КРУК можно было передать одной фразой: «верните всё назад, как было до марта 2014 года, а то продолжим дальше тошнить на форумах и писать в «Спортлото».

«Историк» Иванец был приглашён с единственной целью – «исторически обосновать украинскую принадлежность Крыма». В ход была пущена вся высосанная за последние шесть лет псевдоквазия, начиная от «договоров казацких старшин с крымскими ханами» до унылых «слушали-постановили» засланных в Крым «самостийников» из Центральной рады для организации местных украинствующих с далеко идущими планами присоединения полуострова к квазигосударству УНР в обход всех соглашений с Россией.

Плюс, конечно же, ссылки на «авторитетное мнение» самозванного «меджлиса», как представителя интересов «коренного народа».

На этом фоне до отвращения жалко звучал скулёж о том, как «кровавые борщевики» вырвали из слабосильных свидомых лап заветную крымскую цацку, что очень перекликается с сегодняшним нытьём «пришли зелёные человечки и забрали украинский Крым, пока мы на «майдане» евроинтегрировались».

Одной из важнейших своих задач члены КРУК ставят сохранение в любом виде деятельности на полуострове ПЦУ-СЦУ во главе с папашей Климентом и препятствование депортации враждебных российскому Крыму элементов на Украину, оставленных на оседание.

И это понятно: в отличие от давно закрепившихся в Крыму агентов украинского влияния у новых засланцев шансы осесть и развернуть подрывную деятельность на полуострове менее чем эфемерны.

Если задаться целью составить рейтинг идиотов на этом заседании КРУК, то, несмотря на «особо одарённый» состав, первые два места с большим отрывом займут бандерлог Щекун и акадэмик-уе(б)ан Вольвач.

И вот почему. Иванец на сложных щах и постоянно потея, без огонька нёс казённую псевдоисторическую пургу, «главный майдаун Крыма» Мокренюк тупо зачитал декларацию КРУК и всё больше помалкивал.

Но когда речь зашла об организации III Конгресса украинцев Крыма в 2021 году, Щекуна с Вольвачем порвало в клочья от энтузиазма.

Выскочивший на трибуну дедушка-акадэмик выступил от лица ветеранов броуновского движения, пустив ностальгическую слезу, вспоминая посещения двух предыдущих конгрессов. Для того, чтобы присутствующие в президиуме также преисполнились дедушкиным восторгом, Вольвачем был подарен пыльный экземпляр специального выпуска «Правды Украины» о работе предыдущих конгрессов, вытащенный из какого-то заброшенного чулана.

Вольвач делится с президиумом ценной макулатурой, глядя в абсолютно пустой зал

Щекун пошёл ещё дальше. Сразу после того, как спикеры призвали «спильноту» поддержать обнародованную декларацию, тухляцкий селюк выдвинул инициативу, чтобы декларацию поддержали «представители временно оккупированных Крыма и Севастополя» и понадеялся на их участие в подготовке III Конгресса украинцев Крыма.

С учётом списка подписантов декларации возрожденной КРУК, с кадровым составом электризованного умертвия дела обстоят не лучшим образом. Помимо четырёх участников сходки, бумагу подписала парочка журнашлюшек, «профессор ТНУ», а также папаня и сынок Ковальские, некогда трясшие жовто-блакитными тряпками в группе из полусотни майданных недоумков у крымского Совмина, а в Крымскую весну пытавшиеся устраивать провокации у каменной головы Тараса на входе в симферопольский Парк им. Шевченко.

2012 год, сынок и папаша Ковальские под стенами российского консульства в Симферополе требуют “не чипаты мову”

Если дела так пойдут и дальше, то на III Конгрессе украинцев Крыма может повториться ситуация, когда в президиуме будет сидеть больше народа, чем делегатов в зале.

В принципе, в российском Крыму не имеют ничего против воссоздания «Краевой рады украинцев Крыма» в любом украинском селе под руководством Щекуна или другого галицийского свинопаса.

Ибо, как говорил своим хулителям Рабинович из анекдота, «в моё отсутствие вы можете даже меня избить». Можете сколько угодно возвращать Крым болтовнёй. Чем бы слабоумное дитя ни тешилось…