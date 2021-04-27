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27.04.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Сербия
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Возрождение призывной армии будет стоить сербской казне 8 миллиардов в год


Министр обороны Сербии Небойша Стефанович назвал сколько потребуется средств для перехода на обязательную военную службу.

Об этом глава ведомства рассказал радиостанции B92, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Восемь миллиардов динаров в год (порядка полутора миллиардов рублей – ред.), включая все – обучение, еду, форму, – рассказал Стефанович. – У нас есть деньги, потому что государство намного сильнее и лучше, чем раньше. В этом году было повышение зарплат, мы показали, что ценим солдат».

На вопрос журналистов, как быть в случае, если кого-то призовут на военную службу, а он уже работает, Стефанович заявил, что государство найдет правовую основу, чтобы того, кто идет служить своей стране, нельзя было уволить из-за этого.

«Вчера вы услышали хорошие новости о строительстве высокоскоростной железной дороги. Сделать это можно только в безопасной стране, а мы, как военно-нейтральная страна, хотим иметь сильную армию», – отметил министр обороны Сербии.

Стефанович сообщил, что Сербия продолжит оснащать свою армию ПВО и военной авиацией, а также бронетранспортерами для стрелковых подразделений:

«Снабжаем подразделения нашими бронетранспортерами, ездим на наших машинах, полагаемся на нашу промышленность, но мы также хотим покупать современные зарубежные системы».


Сербский министр обороны отметил, что сегодня у государства все хорошо с экономической точки зрения, и поэтому оно способно увеличить зарплату военнослужащим.

«Мы хотим сказать солдатам – раз вы решили охранять страну, то вы за это заслуживаете уважения и достойного жалования», – отметил Стефанович.

Что характерно, что после этого интервью на сайте прозападной радиостанции B92 – облегченного аналога российского «Эха Москвы», был запущен опрос «Одобряете ли вы возвращение призывной армии?», и большинство, хотя и не подавляющее, представителей аудитории этого СМИ ответили отрицательно.

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