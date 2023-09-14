Возрождение СМЕРШа в России давно назрело – полковник Пинчук

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России нужно реформировать органы госбезопасности, приводя их в соответствие с теми вызовами, которые стоят перед страной.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинччук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Пинчука, за пример нужно взять советский опыт, когда во время войны была создана отдельная структура – СМЕРШ.

«Когда есть определенная, сложившаяся, в основном, в мирное время система, ее подстраивать под военные реалии тяжело. Еще раз говорю, реалии тяжело. Пример Советского Союза, где больше двух лет прошло войны для того, чтобы это произошло – далеко не в первые дни войны такие решения принимались. Был опыт определенный, тем более, к 43-му году германская разведка изменила тактику работы. Кстати, интересный пример, потому что к 43-му году тактика сводилась к тому, чтобы инициировать акты гражданского сопротивления, и работать с этническими регионами СССР. Это киргизы, чеченцы, крымские татары, кстати, которые должны были, борясь за “свою независимость, за национальные интересы”, бороться с советскими органами. И германская разведка в это вкладывала. Акты террора, диверсионные группы и так далее. И пришлось перестраиваться под вызовы. У нас же вызовы тоже изменились. Активность Украины в отношении России до начала СВО и нынешняя, мягко говоря, меняется, агрессивная деятельность только накапливается и наращивается. Соответственно, и реакция тоже должна меняться. Я очень рассчитываю, что подобные выводы будут сделаны и, помимо традиционной работы, которая дает свой эффект, но она должна быть скоординирована с реальными вызовами, реальными обстоятельствами», – заключил Пинчук.