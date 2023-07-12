Возрождение судостроения в Крыму: Флот получил новый ударный корабль с «Калибрами»

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В Керчи торжественно приняли в состав Черноморского флота малый ракетный корабль «Циклон», который был полностью построен на Керченском судостроительном заводе им. Бутомы. Он оснащен новейшими системами противовоздушной обороны и пусковой установкой для восьми крылатых ракет «Калибр», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За четверть века «Циклон» стал первым судном, которое керченские судостроители сдали «под ключ» – весь корпус, включая комплектующие, собраны на предприятии. Корабль прошел испытания радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, артиллерийского и зенитного оружия. В начале июля был подписан приемочный акт на корабль.

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Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр «Каракурт») несут универсальный ракетный комплекс с ракетами «Калибр», артустановку АК-176МА, ЗРК «Панцирь-М», крупнокалиберные пулеметные установки. Они могут развить скорость свыше 30 узлов.

«Для Крыма – это большая честь. Все, кто работает на оборонно-промышленном комплексе, достойно работают, многие в три смены. Слава Богу, что есть такие специалисты, которые могут такое делать, такие изделия, которые будут служить Родине», – отметил на торжественной церемонии глава Крыма Сергей Аксёнов.

Согласно флотской традиции, главком ВМФ России адмирал Николай Евменов передал военно-морской флаг командиру корабля. Приказом главкома корабль зачислен в состав Черноморского флота.

«Сдача любого корабля очень важна для страны, а сегодня в этих сложных условиях тем более. Когда Черноморский флот ведёт боевые действия, каждая боевая единица, особенно такая, как корабль ударного высокоточного оружия, имеет огромное значение. Тем более для завода, который всегда делал мирную продукцию. Кстати, корабль все эти санкции обошел – всё изготовлено только из наших отечественных материалов. Он первенец – за ним пойдёт «Аскольд», потом будет «Амур», зеленодольцы (Зеленодольский завод им. Горького) обещали, что в срок сделают «Тучу» и «Тайфун».

Набирается группировка грозного оружия. Они пойдут для Черноморского флота. Такая же серия строится для Балтийского флота.

То есть сейчас всё направлено для усиления нашей морской составляющей», – подчеркнул Евменов.

Напомним, с началом спецоперации на Украине Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для российских кораблей не Черноморского флота. Боевые единицы ВМФ не могут войти в Черное море, чтобы заменить требующие ремонта. Ракетный корабль «Циклон» станет первым, пришедшим на выручку.