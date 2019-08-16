Возвращение 24 моряков может обернуться для Киева позорным конфузом

16.08.2019, Москва, Максим Карпенко

Украинская власть не особо стремится вернуть задержанных военных моряков из России, потому что боится повторения истории Надежды Савченко, превратившейся из «героя» в одно из главных разочарований киевского режима.

Об этом в эфире радио «Вести» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, вполне может оказаться так, что в условиях российской тюрьмы морякам лучше, чем было на службе в ВСУ.

«Они же сейчас реально боятся Нади номер два. Причем, если раньше была одна Надя, то сейчас их за двадцать штук.

И каждого не проконтролируешь. Мало ли, о чем они начнут рассказывать, когда вернутся.

Может быть, они расскажут, что в российской тюрьме кормят лучше, чем на украинском флоте. Это же будет унижением.

Поэтому они сами загнали себя в эту ситуацию. Загнали даже не когда корабли отправляли, а когда они совершили госпереворот», – делает вывод Ищенко.