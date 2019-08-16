16.08.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, Украина
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Возвращение 24 моряков может обернуться для Киева позорным конфузом

Украинская власть не особо стремится вернуть задержанных военных моряков из России, потому что боится повторения истории Надежды Савченко, превратившейся из «героя» в одно из главных разочарований киевского режима.

Об этом в эфире радио «Вести» заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, вполне может оказаться так, что в условиях российской тюрьмы морякам лучше, чем было на службе в ВСУ.

«Они же сейчас реально боятся Нади номер два. Причем, если раньше была одна Надя, то сейчас их за двадцать штук.

И каждого не проконтролируешь. Мало ли, о чем они начнут рассказывать, когда вернутся.

Может быть, они расскажут, что в российской тюрьме кормят лучше, чем на украинском флоте. Это же будет унижением.

Поэтому они сами загнали себя в эту ситуацию. Загнали даже не когда корабли отправляли, а когда они совершили госпереворот», – делает вывод Ищенко.

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