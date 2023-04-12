Возвращение Додона: возможности и риски для молдавской оппозиции

На левом фланге молдавской политики наметилось оживление. Выходит из долговременной спячки крупнейшая оппозиционная парламентская Партия социалистов, на высший руководящий пост которой вернулся её фактический создатель, экс-президент Молдовы Игорь Додон.

Напомним: 18 декабря 2021 года, после его поражения на выборах президента страны, Додон покинул пост председателя ПСРМ. На съезде Партии социалистов, прошедшем 18 декабря 2021 года, пост председателя партии был упразднён. Игорь Додон занял пост почётного председателя партии и был отстранён от партийного руководства. Партию возглавил коллективный орган – исполком из пяти человек во главе с вице-спикером парламента Владом Батрынчей.

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После того как Партию социалистов стали массово покидать её сторонники, недовольные пассивностью партии во время массовых митингов протеста против режима Санду, стал вопрос о возвращении старого партийного лидера. Решением Республиканского совета ПСРМ Игорь Додон был введён в исполком ПСРМ и стал его председателем.

Влад Батрынча, по его собственной просьбе, был выведен из состава исполкома и назначен на пост председателя парламентской фракции. В свою очередь, экс-премьер-министр РМ Зинаида Гречаная, возглавлявшая парламентскую фракцию, стала почётным председателем Партии социалистов.

Причина возвращения в руководство партии старого лидера, против которого режим Санду возбудил сразу несколько громких уголовных дел, лежит на поверхности. Команда «младореформаторов» во главе с Владом Батрынчей и выпускницей МГИМО, бывшим вице-премьером РМ по реинтеграции Ольгой Чеботарь, не справилась с руководством главной оппозиционной силы страны.

Фактически саботировав консолидацию оппозиционных сил, Батрынча и Чеботарь превратили Партию социалистов, по справедливому замечанию лидера другой оппозиционной парламентской партии Илана Шора, в «левый фланг партии Санду». Именно Влад Батрынча несёт персональную ответственность за то, что из партии один за другим выходили депутаты парламента, мэры городов и сёл, руководители территориальных организаций.

В то же время Игорь Додон, даже уйдя в тень, оставался неформальным лидером партии, которую сам же создал 12 лет назад. Согласно всем социологическим опросам, проводимым даже прозападными структурами, сидящими на американских грантах, Додон стабильно занимал вторую строчку в опросах, отставая от Санду, но заметно опережая всех других оппозиционных лидеров.

Вот проценты ответов на вопрос, за кого бы вы проголосовали на пост президента Молдовы, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в трёх последних опросах общественного мнения:

Опрос IMAS, февраль 2023 года:

Майя Санду 25,2 (-1,7 по сравнению с ноябрем 2022)

Игорь Додон 20,4 (+0,8)

Ион Чебан 8,2 (-0,6)

Ион Кику 5,4 (-1,7)

Владимир Воронин 4,9 (+0,9)

Опрос CBS AXA, март 2023 года:

Майя Санду 31,8 (+3,6 по сравнению с январем 2023)

Игорь Додон 17,8 (+0,2)

Ион Чебан 4,7 (-3,8)

Владимир Воронин 3,5 (-0,4)

Ион Кику 3,3 (-0,6)

Опрос IData, апрель 2023 года:

Майя Санду 29,4

Игорь Додон 17,6

Илан Шор 9,2

Ион Чебан 7,2

Ион Кику 5,4

Возвращение Игоря Додона в руководство ПСРМ, безусловно, оживит не только партию, но и весь левый сегмент молдавского общества. Экс-президента Молдовы можно обвинять – и вполне заслуженно – во многих грехах: в любви к роскоши, склонности к кумовству, окружении себя лизоблюдами, в непродуманных и опрометчивых заявлениях. За годы своего президентства он сумел настроить против себя многих, кем он был обязан своей победой: от бывшего мэра города Бельцы Ренато Усатого до жителей Приднестровья, обладающих молдавским гражданством.

Однако при этом Додон – и это у него не отнять – обладает лидерскими и организаторскими качествами, и всегда занимает чёткую позицию по принципиальным вопросам: недопустимость присоединения к Румынии, вступления в НАТО и отказа от термина «молдавский язык», дружба и партнёрство с Россией, защита канонической Православной церкви, уважение к общему историческому прошлому с Россией и Победе в Великой Отечественной войне.

Во время своего президентского мандата, когда даже Лукашенко позволял себе игры в многовекторность, Додон был одним из немногих лидеров государств, наравне с Башаром Асадом, который в каждом своем выступлении говорил о необходимости сохранения дружеских отношений с Москвой.

Важно отметить, что Додон в последние месяцы активно выступал за объединение всех оппозиционных сил против режима Майи Санду, и критиковал исполком Партии социалистов за нежелание присоединяться к протестам, которые организуют партия Илана Шора другие политические силы. Сегодня, после того как из исполкома был выведен Влад Батрынча, наиболее ярый противник объединения сил с Шором, есть надежда, что единый оппозиционный фронт в Молдове всё же будет создан.

Додону, затравленному уголовными делами и допросами, сегодня терять нечего. Ему ничего не остаётся, кроме как активно бороться за свою личную победу и победу своей партии.

Додон любит сравнивать себя с венгерским лидером Виктором Орбаном, чьи евроскептические идеи он всецело разделяет. Орбан во главе своей партии точно так же проиграл выборы в 2002 году и был смещён с поста премьер-министра, но спустя восемь лет триумфально вернулся во власть.

Дважды возвращался к руководству страны после поражений на выборах израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Однако оба этих лидера смогли вернуться на Олимп только проведя работу над своими ошибками. Только в этом случае у лидера молдавских социалистов есть шанс вновь обрести доверие большинства граждан страны. Но если Додон будет повторять старые ошибки и проявлять малодушие в критические минуты, он снова проиграет, и на этот раз уже навсегда.