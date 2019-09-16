Возвращение Донбасса не выгодно ни одной украинской политсиле – киевский эксперт
Минские договоренности уже много лет не реализуются, и новое украинское правительство также не собирается выполнять ни один из их пунктов.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил политический эксперт Валентин Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Минский процесс пошел и его послали. Я так понимаю все и далеко. Потому, что раньше шестой пункт об обмене пленными выполнялся, то с конца 17 года даже не было обмена. Напомню, что обмен седьмого сентября прошел не в рамках Минского процесса. Поэтому я сомневаюсь, что Минские соглашения будут реализованы и этой властью», – пояснил он.
При этом эксперт отметил, что возвращение Донбасса в состав Украины невозможно по ряду причин – и по экономическим, и по политическим. Необходимо понимать, что территория Донбасса является проблемой Украины, и только она должна восстанавливать этот регион.
«Тем более что я говорил неоднократно, что возвращение Донбасса невыгодно ни одному политическому лагерю в Украине вне зависимости от цвета их идеологии и партии. Будь то зеленый цвет, будь то посторанжевый, либо бело-синий.
Почему я так считаю, что возвращение Донбасса не выгодно ни одному из политических лагерей? Довольно просто. Это экономически и политически.
С «экономически» понятно. Просто нет средств, восстанавливать регион. Экономика, инфраструктура разрушены, плюс еще вдобавок к этому заминированная территория, и по анализу экспертов необходимо около десяти лет на разминирование всей территории, и примерно два миллиарда долларов. Понятно, что есть и международные доноры, ну должны быть.
Но мы должны понимать, и снять с себя розовые очки. Понять, что мы сами и нам помогать никто не будет», – резюмировал Гайдай.
Спасибо!
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