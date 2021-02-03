Возвращение Донбасса в Россию неизбежно – депутат Госдумы

03.02.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Если Россия присоединит Донбасс, это станет залогом для освобождения других регионов Украины.

Об этом на пресс-конференции в Санкт-Петербурге заявил депутат госдумы РФ Виталий Милонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что решающим будет являться неминуемое воссоединение Донбасса с Россией. И, когда это произойдет, то тогда и другие регионы Украины увидят свет. Увидят надежду. На сегодняшний день они утратили надежду на улучшение. Сатанинский клоун, который правит бал сейчас, и шутит свои черносотенные шутки в Киеве – он показывает, что любой несогласный будет подвергнут репрессиям. То, что произошло в Одессе, в Николаеве, расправы над людьми на других территориях, конечно, сильно подавили гражданскую тягу к воле и к свободе. Но люди на Украине знают, что слово “свобода” является синонимом слова “Россия”», – сказал Милонов.

Он полагает, что Украина не может существовать как самостоятельное государство.

«На сегодняшний день это как голова профессора Доуэля, паллиативно живущее тело, с трубочками подпитки со всех стран Евросоюза. Пытаются эту страну удержать, чтобы она не умерла окончательно», – сказал Милонов.

Он считает, что Россия должна действовать на Донбассе так же, как Евросоюз и США на Балканах.

«Что они сделали с Косово? Там просто негодяи и подонки во главе этого государства так называемого, те, кто торговал человеческими органами, организаторы мафии проституток, наркоторговцы, шваль со всех помоек Европы. И Евросоюз их поддерживает. Почему мы тогда стесняемся поддерживать тех, кто избран, кому делегировано право руководить народом Донбасса?

Этот путь должен быть выбран, мы должны принять и риски, которые неминуемо будут, потому что западные страны нам точно этого прощать не будут, но Россия никогда не жила хорошо, когда она оглядывалась на запад. Любой взор в сторону запада – это плохая примета, это хуже, чем черная кошка. Как только мы начинаем смотреть на запад, в России все разрушается, а начинаем думать об интересах России, все улучшается, тогда у нас появляется сильный руководитель, сильный президент», – заключил Милонов.