Возвращение к эксплуатации детей: Зе-Рада отменила охрану труда

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Под предлогом «евроинтеграции» Верховная рада Украины приняла закон, фактически отменяющий нормы охраны труда для всех профессий. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам заместителя министра экономики Тараса Качки, этот законопроект позволяет адаптировать трудовое законодательство под стандарты ЕС. Согласно документу, теперь нормы охраны труда будут определяться отдельно для каждого предприятия.

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«Этот законопроект позволяет нам отойти от советской системы, которую мы унаследовали и имеем в законе «Об охране труда», который будет отменен этим законом», – подчеркнул замминистра.

Но депутат от партии «Батькивщина» Михаил Волинец выступил с критикой документа.

«НАПК на двух страницах мелким шрифтом дало анализ, что этот законопроект коррупционный. Антикоррупционный комитет тоже вчера дали заключение, что он коррупционный, вмещает в себя целый ряд коррупционных моментов. Здесь ликвидируется Закон об охране труда. Около 150 нормативных актов – все нарушается об охране, обеспечении труда. Нарушается Конвенция 129 Международной организации труда Об охране труда. Нарушается Конвенция 87 Международной организации труда о свободе ассоциации, Конвенция 98 о заключении коллективных договоров. Ослабляются права профсоюзов. 30% работающих Украины также серьезно пострадают, будут ущемляться их права на обеспечение техники безопасности и здоровых условий труда. А что плохого вам сделали дети, когда изымается статья 190 Кодекса законов о труде о том, что снимается запрет на использование детского труда…» – возмущался депутат, однако его время закончилось, и речь прервали.

Документ едва набрал необходимое количество голосов-его поддержали 233 депутата. Законопроект был принят в первом чтении, и отправился на дальнейшую доработку.