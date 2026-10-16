Чтобы догнать и перегнать Китай, российскому руководству нужно вернуться к чёткому планированию экономики в рамках пятилеток.

Об этом на канале «Чистота понимания» заявил политолог и разработчик дронов Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень важный вопрос: почему именно у Китая получается поступательное движение? Моя версия – как раз именно потому, что они сохранили управленческую надстройку, которая занимается развитием. Это то, что мы называем партия.

Поэтому и у Советского Союза получалось. Потому что есть отдельно административный контур, система исполкомов. Когда она сама себе предоставлена и формулирует и задачи развития, и решение текущей административки, она постоянно за деревьями не видит леса.

В этом же уникальность была советской и китайской системы – когда у тебя управленческая настройка занимается, с одной стороны, жестким контролем, мы же видим, как они там и внутри себя контролируют, какие там жесткие срока выписывают», – сказал Чадаев.