«Возвращение к ударным пятилеткам поможет России догнать Китай» – Чадаев
Чтобы догнать и перегнать Китай, российскому руководству нужно вернуться к чёткому планированию экономики в рамках пятилеток.
Об этом на канале «Чистота понимания» заявил политолог и разработчик дронов Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очень важный вопрос: почему именно у Китая получается поступательное движение? Моя версия – как раз именно потому, что они сохранили управленческую надстройку, которая занимается развитием. Это то, что мы называем партия.
Поэтому и у Советского Союза получалось. Потому что есть отдельно административный контур, система исполкомов. Когда она сама себе предоставлена и формулирует и задачи развития, и решение текущей административки, она постоянно за деревьями не видит леса.
В этом же уникальность была советской и китайской системы – когда у тебя управленческая настройка занимается, с одной стороны, жестким контролем, мы же видим, как они там и внутри себя контролируют, какие там жесткие срока выписывают», – сказал Чадаев.
«И второе – они занимаются именно вопросами развития. А у нас нет вот этого: административная вертикаль занимается и развитием, и администрированием, и поэтому мы идем короткими шагами.
А чтобы достичь того, что достиг Китай и Советский Союз, особенно в самый развитой период, вот сталинские рывки – это именно потому, что пятилетняя цель, десятилетняя. А большое видится на расстоянии.
Если ты оперативкой занимаешься, то ты не можешь смотреть, как оно движется дальше. С моей точки зрения, в этом дело, а не в социализме: адаптивность. Хорошая адаптивность у Китая за последние 20-30 лет», – подытожил он.
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