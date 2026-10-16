«Возвращение к ударным пятилеткам поможет России догнать Китай» – Чадаев

Максим Столяров.  
16.10.2026 20:46
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Экономика


Чтобы догнать и перегнать Китай, российскому руководству нужно вернуться к чёткому планированию экономики в рамках пятилеток.

Об этом на канале «Чистота понимания» заявил политолог и разработчик дронов Алексей Чадаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы догнать и перегнать Китай, российскому руководству нужно вернуться к чёткому планированию экономики в...

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«Очень важный вопрос: почему именно у Китая получается поступательное движение? Моя версия – как раз именно потому, что они сохранили управленческую надстройку, которая занимается развитием. Это то, что мы называем партия.

Поэтому и у Советского Союза получалось. Потому что есть отдельно административный контур, система исполкомов. Когда она сама себе предоставлена и формулирует и задачи развития, и решение текущей административки, она постоянно за деревьями не видит леса.

В этом же уникальность была советской и китайской системы – когда у тебя управленческая настройка занимается, с одной стороны, жестким контролем, мы же видим, как они там и внутри себя контролируют, какие там жесткие срока выписывают», – сказал Чадаев.

«И второе – они занимаются именно вопросами развития. А у нас нет вот этого: административная вертикаль занимается и развитием, и администрированием, и поэтому мы идем короткими шагами.

А чтобы достичь того, что достиг Китай и Советский Союз, особенно в самый развитой период, вот сталинские рывки – это именно потому, что пятилетняя цель, десятилетняя. А большое видится на расстоянии.

Если ты оперативкой занимаешься, то ты не можешь смотреть, как оно движется дальше. С моей точки зрения, в этом дело, а не в социализме: адаптивность. Хорошая адаптивность у Китая за последние 20-30 лет», – подытожил он.

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