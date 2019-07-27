Возвращение Харадиная: В Косово ожидается схватка кланов албанских сепаратистов

27.07.2019, Москва, Елена Острякова

«Экс-премьер-министр» непризнанной республики Косово Рамуш Харадинай разыграл спектакль для Запада, подав в отставку перед своей поездкой в Специальный суд в Гааге.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко.

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«Я полагаю, что это был такой спектакль, рассчитанный на Запад и на внутреннюю аудиторию. Его цель — это повышение рейтинга Харадиная в Косово и укрепление его позиций. Он пошел ва-банк: у вас есть ко мне вопросы, тогда я снимаю с себя полномочия и лечу к вам. У вас больше нет вопросов? Тогда я возвращаюсь на свою позицию», – сказал Бондаренко.

Он полагает, что военный преступник Харадинай смог вернуться из Гааги благодаря влиянию американского лобби.

«Может, испугались. Албанцы – это американское лобби. Харадинай является абсолютным сторонником США. Он Европу в грош не ставит. Думаю, на это и был расчет», – сказал Бондаренко.

Останется ли Харадинай «премьер-министром», теперь будет зависеть от «президента» Косово Хашима Тачи.

«Вообще-то это возвращение – нарушение всех мыслимых норм. Все зависит от того, насколько Тачи не захочет допускать Харадиная назад. Это столкновение двух группировок», – сказал Бондаренко.

19 июля Рамуш Харадинай подал в отставку. Причиной отставки стал вызов Специального суда в Гааге выступить в качестве подозреваемого в военных преступлениях. Подобные вызовы получили также брат экс-боевика Даут Харадинай и «президент» Косово Хашим Тачи. 26 июля Харадинай на своей странице в Facebook заявил, что вернулся в Приштину и намерен вновь возглавить «правительство».