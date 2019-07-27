Возвращение Харадиная — вызов Сербии

27.07.2019, Москва, Елена Острякова

Возвращение Рамуша Харадиная в Приштину после допроса в Гааге и его претензии на пост «премьер-министра» непризнанного Косова — это прямой вызов Белграду.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Аремен Гаспарян.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Было изначально понятно, что он рано или поздно вернется. Это и произошло. Вопрос в том, насколько вообще все это корреспондируется с попытками удовлетворить каким-то образом запросы Сербии.

Совершенно очевидно, что для Белграда Харадинай – фигура неприемлемая по целому ряду вопросов. Все это прекрасно понимают, и сегодняшняя история — это прямой вызов Сербии. Это весьма и весьма гнусно, потому что Харадинай имеет прямое отношение к военным преступлениям», – сказал Гаспарян.

Он не верит в то, что косовская оппозиция сможет добиться отстранения Харадиная от власти.

«Я слышал разговоры про то, что Харадиная отстранят от должности на протяжении лет 17. Все эти годы мне рассказывают, что Косово движется к демократии и подлинным ценностям. А в 2019 году выясняется, что премьером снова становится Харадинай.

Это рассчитано на людей, которые не помнят, что было в 1999 году. Но я тогда жил и помню, что это за персонаж. И прекрасно понимаю сербов. Ни в какой стране не может стать премьером человек, который запятнан в военных преступлениях», – сказал Гаспарян.

19 июля Рамуш Харадинай подал в отставку. Причиной отставки стал вызов Специального суда в Гааге выступить в качестве подозреваемого в военных преступлениях. Однако, вернувшись в Приштину, он заявил, что вновь возглавить «правительство».