Возвращение «кровавого пастора»

30.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

«Пятая колонна Кремля» подняла голову и усиливает свое влияние на Украине, которая приближается к катастрофе.

Об этом у себя в Facebook написал экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчиноа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что во время, когда не работает в парламенте или на государственных должностях, занимается наукой, пишет книги, исследует библейские тексты, проповедует в церкви, живёт спокойной жизнью, стараясь избегать публичности.

Но сейчас Турчинову, по его словам, стало «больно наблюдать, как страна, которая еще с прошлого года была искусственно загнана в кризисную парадигму, неуклонно приближается к социально-экономической катастрофе».

«Мне больно наблюдать, как национальная безопасность и оборона, которым я посвятил часть своей жизни, снова становятся далеко не первым приоритетом государства, что в условиях войны недопустимо.

Опять в нашу жизнь возвращаются заказные дела и политические преследования оппонентов, что обесценивает достижения Революции Достоинства и кровь украинских патриотов. Пятая колонна Кремля подняла голову, нагло усиливая свое влияние на стратегические информационные ресурсы, внутреннюю и внешнюю политику государства», – добавил экс-секретарь СНБО.

По словам Турчинова, без него дилетантизм и популизм, как раковая опухоль, разрушают управленческую вертикаль и ведут к хаосу и дестабилизации. Он подчеркнул, что после двух революций, в которых он участвовал, допускать третью уже нельзя.

«Поэтому сегодня как никогда необходимо объединение и консолидация всех ответственных патриотических сил, всех, кто способен профессионально действовать в экстремальных условиях многовекторной кризиса.

В XXI веке Украина уже прошла через две революции. Нам не нужна третья. Более того, в условиях российской военной агрессии, которая не прекращается уже шесть лет, любая революция и дестабилизация крайне опасны», – отметил Турчинов.

Он добавил, что Украине необходима мирная перезагрузка власти.

«Нашему государству нужны ответственные профессионалы, способные остановить разрушение экономики, защитить страну и заставить всех считаться с национальными интересами сильной и независимой Украины. Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь объединительном процесса и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила «Европейская Солидарность», – сообщил политик.

«Пришло время забывать старые конфликты и распри и объединиться, чтобы преодолев все кризисы и проблемы, обеспечить развитие Украины как мощного демократического европейского государства!» – призвал Турчинов.

Напомним, что Александр Турчинов являлся давним другом и «правой рукой» Юлии Тимошенко. После её ареста в 2011 году взял руководство «БЮТ» на себя. Однако в августе 2014 года он предал Тимошенко, перебежав из состава «Батькивщины» в «Народный фронт».