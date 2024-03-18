Возвращение Крыма стало эпохальным событием – Михалков

Анатолий Лапин.  
18.03.2024 16:48
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Крым, Общество, Политика, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Передача Крыма Украине была исторически незаконной. Россия не могла смириться с тем, что политый таким количеством крови русских – полуостров вдруг стал заграницей.

Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил известный российский режиссер Никита Михалков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Передача Крыма Украине была исторически незаконной. Россия не могла смириться с тем, что политый...

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По мнению Михалкова, руководитель СССР того времени Никита Хрущев решил передать Крым в состав УССР в угоду украинскому парт-аппарату.

«Причина этого – это желание моего тезки завоевать расположение своих одноплеменников, которые руководили Украиной. Это все противозаконно, – тогда это могло быть законным, действительно, – в 91-м году мы просто увидели, что Крым стал заграницей.

Крым, в котором пролито столько русской крови, который пытались подмять под себя практически все цивилизованные страны в веках, который все равно выбрал свой путь в результате. Я считаю, что присоединение Крыма не внутригосударственное значение имеет, не локальное.

Это – значение эпохальное, значение планетарное – уже только потому, что возникают ситуации и существует народ, который вне зависимости от своего вероисповедания и достатка, образовательного ценза встает спина к спине и плечом к плечу, и говорят: «Нет, мы этого не хотим». Это важнейшая народная воля и политическая воля руководства», – заявил Михалков.

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