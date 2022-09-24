Возвращение Новороссии: Благо и для России, и для жителей новых территорий

Новости Украины

Возвращение в состав России по итогам референдума Донбасса, Херсона и части Запорожской области будет благом как для местных жителей, так и для самой РФ.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает экономист Александр Дудчак.

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Мобилизация (частичная), референдум, да и все события последнего полугодия не могут не вызывать чувств и эмоций. Спектр ощущений широк от – от воодушевления и гордости за то, что государство твердой рукой бьёт нацистскую гадину, наводит порядок на своих исторических землях, прирастает ими, и будет теперь делать это более эффективно; до паники и страха из-за непонимания – что будет завтра, не станет ли хуже…

Вторых заметно меньше. Всё же среди россиян всё меньше остаётся «желудков на ножках», всё больше граждан патриотичных, знающих историю, помнящих предков. Давайте расставим точки над «ї».

Во-первых, для тех, кто всё ещё сожалеет о начале СВО и печалится о начале частичной мобилизации: можно ли было избежать СВО? Нет. Однозначно – нет. Стоит напомнить ещё раз – СВО примерно на сутки опередила вторжение вооруженных формирований Украины на территорию ЛНР-ДНР и Российской Федерации. Если бы не ударили первыми, потери среди мирного населения республик Донбасса были бы катастрофическими. Из жилых кварталов выковыривать засевших там «азовцев» было бы гораздо сложнее. Донецк и Луганск выглядели бы как Мариуполь после капитуляции боевиков «Азова». И те, кто сейчас пускает сопли, первыми бы заскулили и заахиджакали – «как же Кремль допустил гибель сотен тысяч людей с российскими паспортами!»

Санкции. Санкции ввели бы всё равно – хотя бы за то, что Россия ответила бы, но её всё равно наказали бы за законную ответную реакцию на прямую вооруженную агрессию. Повод для санкций придумают всё равно.

Во-вторых, Россия не ведет агрессию против «незалежного» государства, а освобождает от нацизма оккупированные Западом свои исторические территории. В конце-концов, это защита интересов России, когда отступать уже некуда.

В-третьих, хочется сообщить ноющим, которые, чтобы не делалось – запускают ли в космос корабли, разрабатывают ли новые виды вооружений или прокладывают новые транспортные пути в Сибири – всегда вспоминают про пенсии – «лучше бы пенсионерам раздали». Железный аргумент.

И сейчас это либерастическое меньшинство заныло – «зачем нам эти территории, лучше бы пенсионерам раздали, теперь будут новые санкции и теракты!».

Они должны усвоить, что с учетом расширения территорий РФ и появления новых граждан – от 5 до 8 миллионов человек, будет произведена специальная эмиссия рубля. У бабушек не отберут пенсии, а у их внуков стипендии. Эмиссия не приведет к инфляции. В стране, где экономика монетизирована лишь на 50% ,говорить об инфляции из-за эмиссии вообще смешно.

В-четвертых, новые территории и новое население, тем более такие – это благо для государства. Для полного экономического суверенитета России всё же недостает населения. Население – это и ёмкость внутреннего рынка, и рабочие руки и головы, способные создавать всю номенклатуру современной продукции во всех отраслях. Хорошо бы 500 млн человек. Хотя бы 300 млн. России далеко и до 200 млн. Но сейчас население прирастёт стразу на 3,5-5%. И это немало, с учётом «естественной» убыли.

Россия включает в себя ценные своими ресурсами территории, богатые природными ископаемыми (руды, уголь, в т.ч. ценный антрацит), развитой промышленностью, пусть и сильно пострадавшей за украинские годы умышленной деиндустриализации – это добывающая и обрабатывающая промышленность, пищевая, металлургия, энергетика (в т.ч. пока находящаяся под обстрелом Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе АЭС, крупнейшая на бывшей Украине Углегорская ТЭС и др.). И некоторые уникальные производства – «Артёмсоль» – производство поваренной соли (единственное производство соли у бывшей Украины), шампанского – Артёмовский завод шампанских вин. А «Мотор Сич» – уникальное производство двигателей – вряд ли уцелеет.

Новые территории – это ещё и ценные сельхоз угодья, да ещё и орошаемые. В нынешних условиях повышенного спроса на продовольствие в мире – очень ценный ресурс, позволяющий влиять на геополитику.

Важны новые территории и с точки зрения обеспечения безопасности Крыма.

Есть надежда, что освобождение территорий на этом не закончится. Не меньше, чем Херсон и Запорожье заслужили освобождение и Николаев с Одессой – чего так ждёт Приднестровье, находящееся в агрессивном окружении. И Киев – «мать городов русских»… И Харьков, Чернигов, Суммы, Днепропетровск и другие города.

Вхождение новых земель крайне важно для их жителей – новых граждан России. Для них – это новые перспективы и социальные стандарты, что особенно важно на фоне «стабильной деградации» Украины, начавшейся ещё до начала СВО, с госпереворота 2014 года. Это российские пенсии и пособия, образование и медицина – всё, что практически было лишено ориентации на человека, а превратилось на Украине в чистый бизнес, источник обогащения на важнейших потребностях населения. Регионы получат возможность восстановления после украинской оккупации и быстрого развития. Хотя бы потому, что европейская псевдоинтеграция будет отменена, и регионы будут интегрированы в экономику РФ и ЕАЭС.

Новые регионы – это зона роста для всей российской экономики. Это стройки и развитие инфраструктуры, новые рабочие места, применение ресурсам, которые раньше уходили на экспорт, но сейчас от них пытаются отказаться европейские оппоненты.

И, в-пятых. Ноющих по поводу мобилизации понять сложно. Да, это война. Со всеми вытекающими. А с каких пор русские стали бежать от врага? Слава Богу, никто не бежит. Кроме как в кадрах ципсошников. Попытки организовать панику провалены. Кучки недоумков, прокричавшись, пошли делать уроки. Все нюансы мобилизации разъяснены, и недостатка в желающих встать на защиту Отечества нет.