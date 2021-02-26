Возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку вновь отменено

26.02.2021, Москва, Елена Острякова

Мэр Москвы Сергей Собянин решил оставить пустым центр Лубянской площади, поскольку дискуссия о том, какой памятник там нужно поставить, получилась слишком драматической.

До 1991 года Лубянка называлась площадью Дзержинского, и там стоял памятник «железному Феликсу». После провала путча ГКЧП памятник был снесен революционными либеральными толпами. Сейчас он находится в парке Музеон на Крымском валу, куда в 90-е свезли много скульптур деятелям советской эпохи.

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Поскольку снос памятника Дзержинскому был явно незаконным, в следующие 30 лет периодически возникали инициативы вернуть его на историческое место, но каждый раз либералы устраивали бурные кампании в СМИ, и «железный Феликс» оставался в Музеоне.

В очередной раз с предложением вернуть памятник выступила группа патриотически настроенных писателей и журналистов. Либералы вновь воспротивились, и под их давлением было решено провести электронное голосование на сайте «Активный журналист». В качестве альтернативы Дзержинскому был предложен князь Александр Невский, хотя предложений было намного больше. Некоторые москвичи предлагали вернуть на площадь фонтан, который был на Лубянке в 19-м веке, но выяснилось, что это уже технически невозможно.

Голосование стартовало 25 февраля и приобрело драматические формы. Левые патриоты утверждали, что за Невского было изначально вброшено несколько тысяч человек, а те, кто голосовал за Дзержинского, слетали с регистрации на «Активном гражданине».

Либералы голосовали, скрепя сердце, за Невского, – исключительно, чтобы «помешать красному реваншу», хотя князь, заключивший союз с Ордой и разгромивший Тевтонский орден, им идеологически так же неприятен, как и Дзержинский.

Всего за два дня проголосовало 300 тыс человек, Невский лидировал с небольшим отрывом.

Многие наблюдатели восприняли затею с голосованием как провокацию, способную вызвать в столице конфликт между людьми разных взглядов. На второй день к такому же мнению склонился и Собянин.

«Очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей. Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество», – написал Собянин.

Либералы и умеренные поддержали инициативу мэра, а левые не довольны, поскольку, несмотря на первые результаты на «Активном гражданине», были уверены в победе.