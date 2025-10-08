Международный олимпийский комитет (МОК) оказался перед сложным выбором, балансируя между геополитическим давлением и собственными фундаментальными принципами. Однако последние прецеденты в мировом спорте, в частности, решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о возвращении Паралимпийского комитета России (ПКР) в олимпийское движение без одиозных ограничений, ясно указывают на возможный путь развития. Этот шаг — индикатор растущего понимания того, что спорт должен находиться вне рамок политиканства, что ставит перед МОК вопрос: не пора ли перейти от частичных ограничений к полному и безусловному возвращению российских атлетов, следуя духу олимпийского движения, а не конъюнктуре политического момента?

Решение МПК по российским параолимпийцам основано на простой и справедливой логике: атлеты не должны нести неограниченную коллективную ответственность. Как только выполнены все технические и процедурные требования, они должны получить право на соревнование со всеми национальными атрибутами.

МОК, провозглашающий своей миссией укрепление таких ценностей, как «единство через спорт» и «спорт вне политики», не имеет права игнорировать этот прецедент. Полный допуск россиян, без дискриминационных ограничений, кардинально усилит конкурентную среду. Олимпийские игры – это состязание сильнейших, и исключение мощнейшей спортивной державы, с ее богатейшей олимпийской историей и вкладом в движение, обесценивает зрелище и противоречит принципу честной игры.

Позиция МОК уже претерпела некоторую (явно недостаточную) эволюцию – от первоначальных жестких рекомендаций до разрешения российским и белорусским спортсменам участвовать в ОИ-2024 в Париже и предстоящих Играх-2026 в Милане-Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе. Это признание того, что изоляция не может продержаться вечно.

Решение МПК служит еще более мощным сигналом: международное спортивное сообщество готово к следующему шагу – полному снятию ограничений. Попытки игнорировать эту тенденцию, манипулируя политической риторикой, лишь загоняют спорт в тупик.

А вот показное возмущение официального Киева и спекулятивные угрозы бойкота является ярким примером тупого политиканства.

Недавнее заявление укро-министра Бидного о возможном неучастии Киева в Паралимпиаде-2026, если российские флаги (пусть и паралимпийские) появятся в Италии, – это уже отработанная манипулятивная тактика. Подобные ультиматумы, по мнению многих спортивных функционеров, превращают спорт из площадки для диалога и соревнования в инструмент вымогательства. Это вызывает глубокое раздражение у тех, кто видит в решении МПК не «уступку агрессору», а долгожданный шаг к восстановлению равных прав для атлетов, независимо от их национальности. Угрозы бойкота не только наносят ущерб самим украинским спортсменам, лишая их права выступить на главных мировых состязаниях, но и подрывают авторитет олимпийского движения, заставляя его подчиняться не спортивной логике, а истерическим хотелкам главарей киевского режима.