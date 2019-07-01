Возвращение России в ПАСЕ обрушило имидж стран-русофобов

01.07.2019, Москва, Владимир Гладков

После возвращения российской делегации в ПАСЕ гонор традиционно выступающих антироссийски стран заметно поутих. Фактически агрессивная риторика замкнулась на непримиримых Украине и Грузии.

Об этом в ходе конференции заявил первый заместитель председателя Комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я присутствовал на том майском заседании в 2014 году, где нас исключали, эмоциональное ощущение ненависти от всех абсолютно оставляло крайне тяжёлое впечатление. А вот на сегодняшний день, когда мы были в Страсбурге, самое яркое впечатление – это эмоциональная расположенность членов ПАСЕ. Не все, конечно, но от большинства людей чувствовалось положительное отношение к России и к нашей делегации…

И до 2014 года был небольшой набор стран, это, прежде всего скандинавские, прибалтийские страны, Грузия, Украина, Польша, которые постоянно проявляли недружеское отношение к России и российской делегации. Их поведение, оно традиционное, я бы сказал так: не первые сто лет», – заявил сенатор.

«Но я считаю, что наше вступление и заседание в ПАСЕ очень ударило по имиджу этих стран. Например, скандинавские депутаты уже никак агрессивно себя не проявили на этом заседании ПАСЕ. Польша, из прибалтийских стран в основном негативно выступала Латвии, Литвы и Эстонии уже слышно особо не было. Ну, Грузия и Украина, наши родные сёстры-республики, всегда в нынешнем своём амплуа», – отметил Калашников.

При этом, по его словам, не только российской делегации, но и всем депутатам Ассамблеи было понятно, что наиболее агрессивные представители Грузии и Украины – это депутаты, решающие свои внутренние проблемы.

«Напряжённая ситуация в Грузии, не имеющая к нам никакого отношения, хотя Россия послужила каким-то спусковым крючком, совершенно искусственным – у них сейчас идёт борьба за власть, и засвидетельствовать мейнстрим политики ненависти к России – их святое дело.

Про украинских депутатов вообще говорить нечего: у них выборы через три недели. Всё, что они говорили на ПАСЕ, а они говорили очень много и очень плохо о России, – это всё для внутриукраинского потребления», – резюмировал Сергей Калашников.