Возвращение России в ПАСЕ спровоцировало грызню в Киеве

27.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Зеленский сегодня на экстренном брифинге в Киеве ответил на обвинения депутатов Верховной Рады по поводу того, что президент не предпринял достаточных усилий для предотвращения возвращения прав российской делегации в ПАСЕ.

Зеленский заявил, что призывал не возвращать права делегации РФ во время своего недавнего визита во Францию и Германию, однако европейские лидеры дали понять, что решение в пользу Москвы уже давно принято, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кроме встречи с фрау Меркель, с президентом Макроном, у меня было по семь встреч ежедневно. В Париже я провёл два дня, в Германии был и был в Брюсселе. На каждой встрече на вопрос по поводу возвращения России в ПАСЕ, поверьте мне, каждый из тех людей, с кем я встречался, говорили мне: «Владимир, поймите, такая ситуация, ПАСЕ – это площадка для переговоров», то есть, это решение было уже давно. У каждого человека, которому я ставил такой вопрос, они знали этот ответ на все сто процентов. Кстати, я об этом говорил за границей, к сожалению, меня не услышали. То есть, решение было давно принято. Я делал всё, что мог, но всё это постфактум.

Поэтому, если наши уважаемые депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я для этого сделал, я могу обратиться к ним – что они для этого сделали, чтобы этого не случилось?» – заявил Зеленский.

Ранее депутат Рады Олег Ляшко заявил, что Зеленский должен был прибыть на заседание ПАСЕ, чтобы лично выступить и призвать не возвращать права российской делегации.

«Страсбургский заговор произошел не только из-за агрессивной имперской России, не только из-за продажности и цинизма европейцев, но и из-за непрофессионализма и бездействия нынешней власти и персонально Зеленского, который ничего не сделал, чтобы предотвратить российское реванш», – утверждал Ляшко.